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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UGB еко банк країни

UGB еко банк країни
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 124125126127

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UGB еко банк країни 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 23:16

  посетитель написав:Сраный Укргазбанк в своем репертуаре.Внезапно при проведении операции потребовал обновить идентификационные данные.Обновить их можно только в отделении.Прикол в том что я зная их деб илизм, обновил данные когда закрывал закончившуюся карточку в марте месяце.
а операцию дало закончить?

Карточка кстати так и висит не закрытая.
так ни у кого "мартовские" карты до сих пор и не закрылись :twisted:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 02:01

Re: UGB еко банк країни

Та если б дало...

В смысле у всех?Я вообще-то тогда заявление в отделение приходил писал.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 22:26

Я тоже пытался закрыть карту. Не знаю, что такое "мартовские" карты, но думаю, что не её. Просто закрыть счёт -- никак нельзя. Надо сначала обновить данные (алё, я ухожу из банка, какие ещё нафиг данные?) Заполнил анкету. Написали потом на электронку, что "идентификация клиента не завершена", потому что анкета заполнена не полностью, не заполнен пункт такой-то. Смотрю, что за пункт. "Какими продуктами банка вы собираетесь пользоваться". Никакими не собираюсь больше, поэтому и закрываю. Естественно, ни одну галочку не поставил. А вот оказывается, что без галочки идентификацию клиента нельзя провести, и счёт закрыть.
Решил с полyдуpками больше не связываться, оставил как есть. На электронной почте есть подтверждение о принятии заявления о закрытии счёта. Думаю, на случай каких-то разборок должно хватить, хотя повода на сейчас нет, просто счёт на полке, без обязательств.
Не удивлюсь, если через время потребуют какие-нибудь документы о происхождении средств в размере остатка в 0 гривен.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 19:00

  посетитель написав:Та если б дало...

В смысле у всех?Я вообще-то тогда заявление в отделение приходил писал.
так все и ходили,
+заява :mrgreen:
Я думал (только)в марте какой-то сбой такой в их системе был.
flysoulfly
 
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