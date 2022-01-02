UGB еко банк країни

Додано: Сер 20 лис, 2024 22:26

Я тоже пытался закрыть карту. Не знаю, что такое "мартовские" карты, но думаю, что не её. Просто закрыть счёт -- никак нельзя. Надо сначала обновить данные (алё, я ухожу из банка, какие ещё нафиг данные?) Заполнил анкету. Написали потом на электронку, что "идентификация клиента не завершена", потому что анкета заполнена не полностью, не заполнен пункт такой-то. Смотрю, что за пункт. "Какими продуктами банка вы собираетесь пользоваться". Никакими не собираюсь больше, поэтому и закрываю. Естественно, ни одну галочку не поставил. А вот оказывается, что без галочки идентификацию клиента нельзя провести, и счёт закрыть.

Решил с полyдуpками больше не связываться, оставил как есть. На электронной почте есть подтверждение о принятии заявления о закрытии счёта. Думаю, на случай каких-то разборок должно хватить, хотя повода на сейчас нет, просто счёт на полке, без обязательств.

Не удивлюсь, если через время потребуют какие-нибудь документы о происхождении средств в размере остатка в 0 гривен.