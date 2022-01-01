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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UGB еко банк країни

UGB еко банк країни
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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UGB еко банк країни 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 23:16

  посетитель написав:Сраный Укргазбанк в своем репертуаре.Внезапно при проведении операции потребовал обновить идентификационные данные.Обновить их можно только в отделении.Прикол в том что я зная их деб илизм, обновил данные когда закрывал закончившуюся карточку в марте месяце.
а операцию дало закончить?

Карточка кстати так и висит не закрытая.
так ни у кого "мартовские" карты до сих пор и не закрылись :twisted:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 02:01

Re: UGB еко банк країни

Та если б дало...

В смысле у всех?Я вообще-то тогда заявление в отделение приходил писал.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 22:26

Я тоже пытался закрыть карту. Не знаю, что такое "мартовские" карты, но думаю, что не её. Просто закрыть счёт -- никак нельзя. Надо сначала обновить данные (алё, я ухожу из банка, какие ещё нафиг данные?) Заполнил анкету. Написали потом на электронку, что "идентификация клиента не завершена", потому что анкета заполнена не полностью, не заполнен пункт такой-то. Смотрю, что за пункт. "Какими продуктами банка вы собираетесь пользоваться". Никакими не собираюсь больше, поэтому и закрываю. Естественно, ни одну галочку не поставил. А вот оказывается, что без галочки идентификацию клиента нельзя провести, и счёт закрыть.
Решил с полyдуpками больше не связываться, оставил как есть. На электронной почте есть подтверждение о принятии заявления о закрытии счёта. Думаю, на случай каких-то разборок должно хватить, хотя повода на сейчас нет, просто счёт на полке, без обязательств.
Не удивлюсь, если через время потребуют какие-нибудь документы о происхождении средств в размере остатка в 0 гривен.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 19:00

  посетитель написав:Та если б дало...

В смысле у всех?Я вообще-то тогда заявление в отделение приходил писал.
так все и ходили,
+заява :mrgreen:
Я думал (только)в марте какой-то сбой такой в их системе был.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 14:43

Re: UGB еко банк країни

підкажіть, якщо цікавить тільки валюто обмін - чи є варіант робити це купівля+зняття без коміссий? і які тоді картки треба відкривати
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 00:32

  gonzo написав:підкажіть, якщо цікавить тільки валюто обмін - чи є варіант робити це купівля+зняття без коміссий? і які тоді картки треба відкривати

Прозапас валютний і прозапас грн
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:46

Банк - валютний шахрай.


Вітаюcь, совсіма!

Ось такий він Державний банк шахрай!

До кінця дня висів курс 43,6 а проводили по 43,9!

Лист-відповідь АБ УКРГАЗБАНК вих. №15631/38382/2024 від 24.12.2024
_______________________________________________________________
АБ «УКРГАЗБАНК»
ЄДРПОУ: 23697280
IBAN: UA843000010000032000106201026
Адреса: вул. Єреванська, б.1, м.Київ, 03087, Україна
Адреса для листування: вул. Старонаводницька, 19, 21, 23, м.Київ, 01015, Україна
+38 044 494 46 50, +38 044 590 49 99
http://www.ukrgasbank.com

Шановний пане Володимире!

АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Банк) з повагою та розумінням ставиться до кожного клієнта, чітко дотримується вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та умов укладених з клієнтами договорів.
Банком опрацьовано Ваше звернення на адресу Банку від 22.11.2024, зареєстроване за вх. № Ш-1864, та повідомляємо наступне. Перш за все, дозвольте висловити Вам подяку за надану проблематику.
За результатом проведеного Банком аналізу встановлено, що на момент здійснення Вами операції з купівлі валюти у мобільному додатку, а саме 22.11.2024 о 13:13, фактичний курс продажу Євро складав 43,90 грн.
На час формування Вами операції в мобільному додатку курс продажу Євро 43,60 грн. був зазначений помилково з технічних причин.
Отже, купівля валюти здійснена за коректним курсом, підстави для компенсації коштів в розмірі _____ грн. відсутні.
Дякуємо за звернення.
З повагою

Начальник управління контролю якості
та комунікацій з клієнтами Ганна КІЩЕНКО

Юрій КОЛЯДЕНКО
(044) 590 49 73 Вн.81005


ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 14:01

s0v7a

Ну так почему клиент должен платить за ошибочный курс по техническим причинам? Как раз основания для компенсации они признали сами, нужно эскалировать на начальника отдела саппорта имхо

А, это по ходу начальница и есть, лол (а кто такой Юрий?)
NDV
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 14:07

Re: UGB еко банк країни

  NDV написав:А, это по ходу начальница и есть, лол (а кто такой Юрий?)

Думаю, Юрий - это исполнитель, непосредственно писавший текст письма.
Кащей
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