а операцию дало закончить?
так ни у кого "мартовские" карты до сих пор и не закрылисьКарточка кстати так и висит не закрытая.
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Додано: Вів 19 лис, 2024 23:16
а операцию дало закончить?
так ни у кого "мартовские" карты до сих пор и не закрылись
Додано: Сер 20 лис, 2024 02:01
Re: UGB еко банк країни
Та если б дало...
В смысле у всех?Я вообще-то тогда заявление в отделение приходил писал.
Додано: Сер 20 лис, 2024 22:26
Я тоже пытался закрыть карту. Не знаю, что такое "мартовские" карты, но думаю, что не её. Просто закрыть счёт -- никак нельзя. Надо сначала обновить данные (алё, я ухожу из банка, какие ещё нафиг данные?) Заполнил анкету. Написали потом на электронку, что "идентификация клиента не завершена", потому что анкета заполнена не полностью, не заполнен пункт такой-то. Смотрю, что за пункт. "Какими продуктами банка вы собираетесь пользоваться". Никакими не собираюсь больше, поэтому и закрываю. Естественно, ни одну галочку не поставил. А вот оказывается, что без галочки идентификацию клиента нельзя провести, и счёт закрыть.
Решил с полyдуpками больше не связываться, оставил как есть. На электронной почте есть подтверждение о принятии заявления о закрытии счёта. Думаю, на случай каких-то разборок должно хватить, хотя повода на сейчас нет, просто счёт на полке, без обязательств.
Не удивлюсь, если через время потребуют какие-нибудь документы о происхождении средств в размере остатка в 0 гривен.
Додано: Чет 21 лис, 2024 19:00
Додано: Нед 22 гру, 2024 14:43
Re: UGB еко банк країни
підкажіть, якщо цікавить тільки валюто обмін - чи є варіант робити це купівля+зняття без коміссий? і які тоді картки треба відкривати
Додано: Пон 23 гру, 2024 00:32
Додано: Сер 25 гру, 2024 13:46
Банк - валютний шахрай.
Вітаюcь, совсіма!
Ось такий він Державний банк шахрай!
До кінця дня висів курс 43,6 а проводили по 43,9!
Лист-відповідь АБ УКРГАЗБАНК вих. №15631/38382/2024 від 24.12.2024
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Шановний пане Володимире!
АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Банк) з повагою та розумінням ставиться до кожного клієнта, чітко дотримується вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та умов укладених з клієнтами договорів.
Банком опрацьовано Ваше звернення на адресу Банку від 22.11.2024, зареєстроване за вх. № Ш-1864, та повідомляємо наступне. Перш за все, дозвольте висловити Вам подяку за надану проблематику.
За результатом проведеного Банком аналізу встановлено, що на момент здійснення Вами операції з купівлі валюти у мобільному додатку, а саме 22.11.2024 о 13:13, фактичний курс продажу Євро складав 43,90 грн.
На час формування Вами операції в мобільному додатку курс продажу Євро 43,60 грн. був зазначений помилково з технічних причин.
Отже, купівля валюти здійснена за коректним курсом, підстави для компенсації коштів в розмірі _____ грн. відсутні.
Дякуємо за звернення.
З повагою
Начальник управління контролю якості
та комунікацій з клієнтами Ганна КІЩЕНКО
Юрій КОЛЯДЕНКО
(044) 590 49 73 Вн.81005
ВО
Хай щастить!
Додано: Сер 25 гру, 2024 14:01
s0v7a
Ну так почему клиент должен платить за ошибочный курс по техническим причинам? Как раз основания для компенсации они признали сами, нужно эскалировать на начальника отдела саппорта имхо
А, это по ходу начальница и есть, лол (а кто такой Юрий?)
Додано: Сер 25 гру, 2024 14:07
Re: UGB еко банк країни
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