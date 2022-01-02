Звідки ви це взяли?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 гру, 2024 19:33
Re: UGB еко банк країни
Їпануться.У мене інших слів нема.Виходячи з вищенаведеної відповіді укргаза, тепер при будь-якій операцій з ними треба слати запит чи не є помилковими у них курси, тарифи, комісії тощо.
З.и.: банківська система чим далі тим більше деградує.За таку відповідь у нас би хто це підписав вилетів би на наступний день.Ніхто б таку маячню не надавав . А тут нормально - підписують.Державний банк.
Додано: Сер 25 гру, 2024 19:35
Додано: Сер 25 гру, 2024 20:46
Та просто переправити цю відповідь з визнанням банку своєї помилки прям у НБУ
Це вже прям сруть на голову і кажуть, що це технічно корректно
Додано: Чет 26 гру, 2024 10:14
Хто читав останні версії ДКБО, там не пишуть у стилі Прихвата, що за всі технічні збої відповідальність несе клієнт? Бо я лише цим можу пояснити таку нахабність.
І це нічого не дасть. Вони потім будуть писати, що інформація про коректність інформації була надана працівником некоректно, тому помилки у тому, що помножили Ваш рахунок на 0 ми не бачимо.
P.S. а я ще побивався, що такий файний курс пропустив, а виявилося, що то на краще.
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