UGB еко банк країни

Їпануться.У мене інших слів нема.Виходячи з вищенаведеної відповіді укргаза, тепер при будь-якій операцій з ними треба слати запит чи не є помилковими у них курси, тарифи, комісії тощо.
З.и.: банківська система чим далі тим більше деградує.За таку відповідь у нас би хто це підписав вилетів би на наступний день.Ніхто б таку маячню не надавав . А тут нормально - підписують.Державний банк.
Ось такий він Державний банк шахрай! ... За результатом проведеного Банком аналізу встановлено, що на момент здійснення Вами операції з купівлі валюти у мобільному додатку, а саме 22.11.2024 о 13:13, фактичний курс продажу Євро складав 43,90 грн. На час формування Вами операції в мобільному додатку курс продажу Євро 43,60 грн. був зазначений помилково з технічних причин. Отже, купівля валюти здійснена за коректним курсом, підстави для компенсації коштів в розмірі _____ грн. відсутні...Хай щастить!
Та просто переправити цю відповідь з визнанням банку своєї помилки прям у НБУ Це вже прям сруть на голову і кажуть, що це технічно корректно
Amethyst написав:Та просто переправити цю відповідь з визнанням банку своєї помилки прям у НБУ
Хто читав останні версії ДКБО, там не пишуть у стилі Прихвата, що за всі технічні збої відповідальність несе клієнт? Бо я лише цим можу пояснити таку нахабність.
посетитель написав:Їпануться.У мене інших слів нема.Виходячи з вищенаведеної відповіді укргаза, тепер при будь-якій операцій з ними треба слати запит чи не є помилковими у них курси, тарифи, комісії тощо.
І це нічого не дасть. Вони потім будуть писати, що інформація про коректність інформації була надана працівником некоректно, тому помилки у тому, що помножили Ваш рахунок на 0 ми не бачимо.
P.S. а я ще побивався, що такий файний курс пропустив, а виявилося, що то на краще.
посетитель написав:Їпануться.У мене інших слів нема.Виходячи з вищенаведеної відповіді укргаза, тепер при будь-якій операцій з ними треба слати запит чи не є помилковими у них курси, тарифи, комісії тощо.
І це нічого не дасть. Вони потім будуть писати, що інформація про коректність інформації була надана працівником некоректно, тому помилки у тому, що помножили Ваш рахунок на 0 ми не бачимо.
Теж таке подумав.
Є асоціація українських банків. Тепер треба створювати асоціацію клієнтів українських банків яка б захищала права цих клієнтів бо НБУ в цьому випадку мало що робить.
Прийшло в додаток таке повідомлення: "Зміна тарифного плану "PRO-Запас" на "Базова картка"
Шановний клієнте, з 16 січня 2025 року тарифний план «PRO-Запас» припиняє свою дію. Ваш рахунок буде автоматично переведено на новий тарифний план «Базова картка», який пропонує вигідні умови для щоденних фінансових операцій." https://www.ukrgasbank.com/bazova_k