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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UGB еко банк країни

UGB еко банк країни
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 125126127128

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UGB еко банк країни 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 19:00

  reef написав:Так что, ПроЗапас всё..?

Звідки ви це взяли?
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 19:33

Re: UGB еко банк країни

Їпануться.У мене інших слів нема.Виходячи з вищенаведеної відповіді укргаза, тепер при будь-якій операцій з ними треба слати запит чи не є помилковими у них курси, тарифи, комісії тощо.

З.и.: банківська система чим далі тим більше деградує.За таку відповідь у нас би хто це підписав вилетів би на наступний день.Ніхто б таку маячню не надавав . А тут нормально - підписують.Державний банк.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 19:35

  NDV написав:s0v7a

Ну так почему клиент должен платить за ошибочный курс по техническим причинам? Как раз основания для компенсации они признали сами, нужно эскалировать на начальника отдела саппорта имхо

А, это по ходу начальница и есть, лол (а кто такой Юрий?)


Юра це виконавець.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 20:46

  s0v7a написав:

Ось такий він Державний банк шахрай!
...
За результатом проведеного Банком аналізу встановлено, що на момент здійснення Вами операції з купівлі валюти у мобільному додатку, а саме 22.11.2024 о 13:13, фактичний курс продажу Євро складав 43,90 грн.
На час формування Вами операції в мобільному додатку курс продажу Євро 43,60 грн. був зазначений помилково з технічних причин.
Отже, купівля валюти здійснена за коректним курсом, підстави для компенсації коштів в розмірі _____ грн. відсутні...Хай щастить!
Та просто переправити цю відповідь з визнанням банку своєї помилки прям у НБУ :evil:
Це вже прям сруть на голову і кажуть, що це технічно корректно :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 10:14

  Amethyst написав:Та просто переправити цю відповідь з визнанням банку своєї помилки прям у НБУ :evil:

Хто читав останні версії ДКБО, там не пишуть у стилі Прихвата, що за всі технічні збої відповідальність несе клієнт? Бо я лише цим можу пояснити таку нахабність.

  посетитель написав:Їпануться.У мене інших слів нема.Виходячи з вищенаведеної відповіді укргаза, тепер при будь-якій операцій з ними треба слати запит чи не є помилковими у них курси, тарифи, комісії тощо.

І це нічого не дасть. Вони потім будуть писати, що інформація про коректність інформації була надана працівником некоректно, тому помилки у тому, що помножили Ваш рахунок на 0 ми не бачимо.

P.S. а я ще побивався, що такий файний курс пропустив, а виявилося, що то на краще.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 13:17

  klug написав:
  Amethyst написав:
  посетитель написав:Їпануться.У мене інших слів нема.Виходячи з вищенаведеної відповіді укргаза, тепер при будь-якій операцій з ними треба слати запит чи не є помилковими у них курси, тарифи, комісії тощо.

І це нічого не дасть. Вони потім будуть писати, що інформація про коректність інформації була надана працівником некоректно, тому помилки у тому, що помножили Ваш рахунок на 0 ми не бачимо.



Теж таке подумав.


Є асоціація українських банків. Тепер треба створювати асоціацію клієнтів українських банків яка б захищала права цих клієнтів бо НБУ в цьому випадку мало що робить.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 21:41

  reef написав:Так что, ПроЗапас всё..?

:?:
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 00:15

  Hemi написав:
  reef написав:Так что, ПроЗапас всё..?

Звідки ви це взяли?

Прийшло в додаток таке повідомлення:
"Зміна тарифного плану "PRO-Запас" на "Базова картка"

Шановний клієнте, з 16 січня 2025 року тарифний план «PRO-Запас» припиняє свою дію. Ваш рахунок буде автоматично переведено на новий тарифний план «Базова картка», який пропонує вигідні умови для щоденних фінансових операцій."
https://www.ukrgasbank.com/bazova_k
reef
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 00:32

  Hemi написав:Звідки ви це взяли?
Також повідомляємо, що з 16.01.2025 року АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Банк) припиняє продаж та обслуговування Продуктів/Пакетів, які діють на тарифному плані для клієнтів-фізичних осіб «PRO-Запас».

Рахунки клієнтів Банку, відкриті на тарифному плані «PRO-Запас» з 16.01.2025 року продовжують обслуговуватися на умовах тарифного плану «Базова картка».
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