Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UGB еко банк країни 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 18:23

  lloydbanksua написав:Где-то попадалась новость, что счета без движения более 3-х лет будут закрыты автоматически.

TabFinance писав: https://www.ukrgasbank.com/press_center ... ent/13952-
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 07:07

Отже, завітав до дівчат у сусіднє відділення Укргазу. Мене були дуже раді бачити, бо років з три я вже там не з'являвся. Кажу: "Закриваю все". Мені закрили два рахунки (не картки!) у гривні та у валюті, а на питання "А картки закривати?", відповіли: "Як тільки рахунки закриються - картки до них автоматично закриються теж".
Ну, добре. Бо карток у мене було багато...
