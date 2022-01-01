UGB еко банк країни
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 сер, 2025 17:23
lloydbanksua написав:
Где-то попадалась новость, что счета без движения более 3-х лет будут закрыты автоматически.
TabFinance писав:
https://www.ukrgasbank.com/press_center ... ent/13952-
1
4
Додано: Сер 20 сер, 2025 06:07
Отже, завітав до дівчат у сусіднє відділення Укргазу. Мене були дуже раді бачити, бо років з три я вже там не з'являвся. Кажу: "Закриваю все". Мені закрили два рахунки (не картки!) у гривні та у валюті, а на питання "А картки закривати?", відповіли: "Як тільки рахунки закриються - картки до них автоматично закриються теж".
Ну, добре. Бо карток у мене було багато...
Додано: П'ят 12 вер, 2025 18:14
Ви не повірите, бо такого не може бути ніколи, але ТабТарасФінанс повідомляє, що УГБ безпрецедентно та інноваційно
відмовляється
від субрахунків на користь окремих рахунків до кожного продукту. Хто ще для чогось заводить сюди гроші, не забудьте перед переказом перевірити реквізити, бо перехідний період УГБ ще не винайшов, принаймні про це не повідомляє.
Додано: Сер 22 жов, 2025 15:12
Доброго.
Посоветуйте какой открыть счет (какой тариф) если ожидается перевод большой суммы денег в этот банк так чтобы быстрои и с минимальными затратами деньги вывести или снять. Спасибо.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 10:49
klug написав:
УГБ відмовляється від субрахунків на користь окремих рахунків до кожного продукту.
не забудьте перед переказом перевірити реквізити
так наразі ще треба субрахунок вказувати?
Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:39
Я вчора вказував
Додано: Пон 03 лис, 2025 12:13
шось велимиповажний держбанк досі не заплатив відсотки по Еко гаманцю за жовтень, а вже 03.11. Чи то вони по вихідним не вміють відсотки платити?
Додано: Пон 03 лис, 2025 12:20
24589 написав:
шось велимиповажний держбанк досі не заплатив відсотки по Еко гаманцю за жовтень, а вже 03.11. Чи то вони по вихідним не вміють відсотки платити?
Не вміють по вихідних.Сьогодні десь в районі 19.00 мають бути.
