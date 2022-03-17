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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 07:34

Укрексiмбанк

Уважаемые господа, как бесплатно перечислить деньги с зарплатного счёта укрэксима по номеру карты (по номеру счёта) в ПриватБанк


Укрексімбанк — є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів.

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Архів теми
Укрексімбанк
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 10:01

Алексей77
якщо маєте КДВ Привата - пишіть у ПП.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 17:05

Сіма теж обнулила кредлім.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:44

Скасована щомісячна комісія

Шановні клієнти!
Повідомляємо про зміну з 24.02.2022 Тарифів комісійної винагороди на банківські послуги АТ "Укрексімбанк" (далі - Тарифи), а саме:
Скасована щомісячна комісія за обслуговування карткових рахунків за всіма тарифними пакетами
Скасована комісія за обслуговування рахунку Клієнта, який не підтримує з Банком ділові відносини;
Не застосовується тариф за приймання готівки у національній валюті для подальшого її переказу в межах України при здійсненні платежів на спеціальний рахунок для збору коштів на потреби армії, на інші рахунки для збору коштів для допомоги постраждалим в результаті воєнних дій, на потреби переселенців, гуманітарної допомоги тощо.

З повагою, "Укрексімбанк"
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 11:54

Какая здесь перспектива получить долларовый остаток с карты? Зависло с началом войны чуть меньше 2000. Я даже заказывал на свое отделение, а потом там начался ад.
Я считал, что выдача валюты вообще запрещена сейчас, но в соседней теме говорят, что в рамках лимита всё-таки можно.
M-Audio
 
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