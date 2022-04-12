Інформаційна картка банку
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Укрексімбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 січ, 2022 07:34
Укрексiмбанк
Уважаемые господа, как бесплатно перечислить деньги с зарплатного счёта укрэксима по номеру карты (по номеру счёта) в ПриватБанк
Інформаційна картка банку
Архів теми
Укрексімбанк
Додано: Чет 03 бер, 2022 14:44
Скасована щомісячна комісія
Шановні клієнти!
Повідомляємо про зміну з 24.02.2022 Тарифів комісійної винагороди на банківські послуги АТ "Укрексімбанк" (далі - Тарифи), а саме:
Скасована щомісячна комісія за обслуговування карткових рахунків за всіма тарифними пакетами
Скасована комісія за обслуговування рахунку Клієнта, який не підтримує з Банком ділові відносини;
Не застосовується тариф за приймання готівки у національній валюті для подальшого її переказу в межах України при здійсненні платежів на спеціальний рахунок для збору коштів на потреби армії, на інші рахунки для збору коштів для допомоги постраждалим в результаті воєнних дій, на потреби переселенців, гуманітарної допомоги тощо.
З повагою, "Укрексімбанк"
Додано: Чет 17 бер, 2022 11:54
Какая здесь перспектива получить долларовый остаток с карты? Зависло с началом войны чуть меньше 2000. Я даже заказывал на свое отделение, а потом там начался ад.
Я считал, что выдача валюты вообще запрещена сейчас, но в соседней теме говорят, что в рамках лимита всё-таки можно.
Додано: Чет 17 бер, 2022 12:43
Позвоните в свое отделение и узнайте. Я позвонил в альфу - доллары были - мне Персмен заказал евро, которые я забрал на следующий день
Додано: Чет 17 бер, 2022 15:37
Увы, це неможліво. Его может уже даже и физически не существует (хотя объективно - скорее всего, на месте). Можно с этим вопросом идти в другое отделение в другом городе, или бесполезно?
Додано: Чет 17 бер, 2022 16:42
Re: Укрексiмбанк
Поскольку деньги на карте - то вполне может и не бесполезно. Знаю что по счетам - у Укрэксима из-за так называемого "бранчевания" счетов раньше их не могли видеть чужие отделения, а по карте все равно все будет идти через процессинг - поэтому если в отделении окажется валюта, то вполне ее вам смогут выдать
Додано: П'ят 18 бер, 2022 15:09
Спасибо форуму. Выдали сегодня первую половину, завтра обещали ещё. Я даже не надеялся.
Приватбанк оказался не столь щедр, хотя денег там побольше.
Додано: Вів 12 кві, 2022 13:51
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