|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 кві, 2022 14:25
greenozon написав:
всплакнем за колись мега-крутою бонусною програмою №1 в БСУ!
цікаво чи хтось її зараз ще використовував...
То что вы процитировали ничего общего с той Программой не имело. Так что не велика потеря
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 211
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему