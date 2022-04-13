То что вы процитировали ничего общего с той Программой не имело. Так что не велика потеря
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 кві, 2022 14:25
Додано: Вів 12 кві, 2022 15:55
та я в курсі, сам брав участь в старій, справжній програмі
а потім було позорище..
Додано: Сер 13 кві, 2022 11:28
Жаль, я использовал даже новую "программу", когда не было подходящих категорий, или был выбран лимит у конкурентов.
Думал, что хоть эти "фантики" продержатся
Чем закончилась прошлая "приостановка" - помним
Додано: Сер 13 кві, 2022 13:29
Аналогичная программа нынешней эксимовской если что есть у ощада. И она вроде пока не приостановлена. И под нее подпадали и кредитка море и довольно простенькие желтенькие дебетки. Ну в смысле карты категории rewards
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