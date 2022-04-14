Вкладчик1234 написав:Жаль, я использовал даже новую "программу", когда не было подходящих категорий, или был выбран лимит у конкурентов. Думал, что хоть эти "фантики" продержатся
Аналогичная программа нынешней эксимовской если что есть у ощада. И она вроде пока не приостановлена. И под нее подпадали и кредитка море и довольно простенькие желтенькие дебетки. Ну в смысле карты категории rewards
Вкладчик1234 написав:Жаль, я использовал даже новую "программу", когда не было подходящих категорий, или был выбран лимит у конкурентов. Думал, что хоть эти "фантики" продержатся
Аналогичная программа нынешней эксимовской если что есть у ощада. И она вроде пока не приостановлена. И под нее подпадали и кредитка море и довольно простенькие желтенькие дебетки. Ну в смысле карты категории rewards
Який вихлоп зараз від ощадівської програми (приблизний відсоток кешбеку фантиками)?