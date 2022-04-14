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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

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Укрексiмбанк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 14:25

  greenozon написав:всплакнем за колись мега-крутою бонусною програмою №1 в БСУ!
цікаво чи хтось її зараз ще використовував...

То что вы процитировали ничего общего с той Программой не имело. Так что не велика потеря
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 15:55

  WallNutPen написав:
  greenozon написав:всплакнем за колись мега-крутою бонусною програмою №1 в БСУ!
цікаво чи хтось її зараз ще використовував...

То что вы процитировали ничего общего с той Программой не имело. Так что не велика потеря


та я в курсі, сам брав участь в старій, справжній програмі
а потім було позорище..
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 11:28

Жаль, я использовал даже новую "программу", когда не было подходящих категорий, или был выбран лимит у конкурентов.
Думал, что хоть эти "фантики" продержатся

Чем закончилась прошлая "приостановка" - помним
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 13:29

  Вкладчик1234 написав:Жаль, я использовал даже новую "программу", когда не было подходящих категорий, или был выбран лимит у конкурентов.
Думал, что хоть эти "фантики" продержатся


Аналогичная программа нынешней эксимовской если что есть у ощада. И она вроде пока не приостановлена. И под нее подпадали и кредитка море и довольно простенькие желтенькие дебетки. Ну в смысле карты категории rewards
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 09:32

  WallNutPen написав:
  Вкладчик1234 написав:Жаль, я использовал даже новую "программу", когда не было подходящих категорий, или был выбран лимит у конкурентов.
Думал, что хоть эти "фантики" продержатся


Аналогичная программа нынешней эксимовской если что есть у ощада. И она вроде пока не приостановлена. И под нее подпадали и кредитка море и довольно простенькие желтенькие дебетки. Ну в смысле карты категории rewards


Який вихлоп зараз від ощадівської програми (приблизний відсоток кешбеку фантиками)?
V2
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 09:36

V2,
она уже тоже "приехала"
https://bonus.oschadbank.ua/
было 2% в первые 30 дней (фантиками), и потом по 1%
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 16134
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Подякували: 4466 раз.
 
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