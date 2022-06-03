Шановні клієнти, повідомляємо про зміну тарифів:
- З 1 червня поновлюється комісія за обслуговування неактивних карткових рахунків (тариф стягується останнього робочого дня поточного місяця за умови, якщо на рахунку наявний залишок коштів та протягом 12-ти місяців поспіль до рахунку немає жодної Картки, за якою були видаткові операції та строк дії якої не закінчився);
- з 1 червня поновлюється комісія за обслуговування неактивних поточних рахунків, крім поточних рахунків відкритих у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській філіях;
- з 1 липня поновлюється щомісячна комісія за обслуговування карткових рахунків - розмір комісії залежить від пакету та обсягу операцій з оплати товарів та послуг за картковим рахунком, здійснених у попередньому календарному місяці.;
- з 1 липня підвищується тариф за переказ коштів з Картки Укрексімбанку на картку іншого банку через інші сервіси, крім Мобільного додатку EnterExim до 0,5% від суми + 5 грн.