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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:00

аХтунГ

Шановні клієнти, повідомляємо про зміну тарифів:

- З 1 червня поновлюється комісія за обслуговування неактивних карткових рахунків (тариф стягується останнього робочого дня поточного місяця за умови, якщо на рахунку наявний залишок коштів та протягом 12-ти місяців поспіль до рахунку немає жодної Картки, за якою були видаткові операції та строк дії якої не закінчився);

- з 1 червня  поновлюється комісія за обслуговування неактивних поточних рахунків, крім поточних рахунків відкритих у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській філіях;

- з 1 липня поновлюється щомісячна комісія за обслуговування карткових рахунків - розмір комісії залежить від пакету та обсягу операцій з оплати товарів та послуг за картковим рахунком, здійснених у попередньому календарному місяці.;

- з 1 липня підвищується тариф за переказ коштів з Картки Укрексімбанку на картку іншого банку через інші сервіси, крім Мобільного додатку EnterExim до 0,5% від суми + 5 грн.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:48

надіюсь в мінус не будуть заганяти..
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 21:07

Ахтунг #2
З 01.06.2022 АТ "Укрексімбанк" припиняє дію кредитних канікул для позичальників - фізичних осіб, що були впроваджені Банком з 01.03.2022 по 31.05.2022. З 01.06.2022 повертаються стандартні умови, що діяли до введення дії кредитних канікул, визначені укладеними кредитними договорами.
KVV
 
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