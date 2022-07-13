в кожному банку свої умови і комісії!
я купував в Альфі - все по 0 (за умови що раніше купували гривневі через додаток, тобто вже є рахунок в ЦП)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 чер, 2022 21:20
в кожному банку свої умови і комісії!
я купував в Альфі - все по 0 (за умови що раніше купували гривневі через додаток, тобто вже є рахунок в ЦП)
Додано: Сер 13 лип, 2022 21:36
Re: Укрексiмбанк
тут можно с карты продать валюту онлайн? если да, то какие карты нужны?
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