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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 чер, 2022 21:20
ГеннадийUA написав:
Доброго дня!
Хтось купував тут Військові облігації USD, ставка 3,7% дуже непогана, USD судячи по гілці, віддають, чи є якісь підводні камні, комісії?
в кожному банку свої умови і комісії!
я купував в Альфі - все по 0 (за умови що раніше купували гривневі через додаток, тобто вже є рахунок в ЦП)
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greenozon
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Додано: Сер 13 лип, 2022 21:36
тут можно с карты продать валюту онлайн? если да, то какие карты нужны?
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keep
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Додано: Сер 13 лип, 2022 22:08
keep написав:
тут можно с карты продать валюту онлайн? если да, то какие карты нужны?
Очевидно что нужны даже не сами карты а картсчет в валюте и картсчет в гривне. Я менял остатки валюты по картам в пакете депозитный через приложение Симы
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WallNutPen
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Додано: Сер 13 лип, 2022 22:19
WallNutPen написав:
Я менял
а быстро засчитывает гривну? (на странице про онлайн обмен - в течении дня, а мне надо сразу)
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keep
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