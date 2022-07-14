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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

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Укрексiмбанк 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 21:20

  ГеннадийUA написав:Доброго дня!
Хтось купував тут Військові облігації USD, ставка 3,7% дуже непогана, USD судячи по гілці, віддають, чи є якісь підводні камні, комісії?


в кожному банку свої умови і комісії!
я купував в Альфі - все по 0 (за умови що раніше купували гривневі через додаток, тобто вже є рахунок в ЦП)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 21:36

Re: Укрексiмбанк

тут можно с карты продать валюту онлайн? если да, то какие карты нужны?
keep
 
Повідомлень: 219
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 22:08

  keep написав:тут можно с карты продать валюту онлайн? если да, то какие карты нужны?

Очевидно что нужны даже не сами карты а картсчет в валюте и картсчет в гривне. Я менял остатки валюты по картам в пакете депозитный через приложение Симы
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 22:19

Re: Укрексiмбанк

  WallNutPen написав:Я менял

а быстро засчитывает гривну? (на странице про онлайн обмен - в течении дня, а мне надо сразу)
keep
 
Повідомлень: 219
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 05:46

  keep написав:
  WallNutPen написав:Я менял

а быстро засчитывает гривну? (на странице про онлайн обмен - в течении дня, а мне надо сразу)

Быстро. Практически сразу
WallNutPen
 
Повідомлень: 588
З нами з: 08.06.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 162 раз.
 
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