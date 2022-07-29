в кожному банку свої умови і комісії!
я купував в Альфі - все по 0 (за умови що раніше купували гривневі через додаток, тобто вже є рахунок в ЦП)
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Додано: Вів 21 чер, 2022 21:20
в кожному банку свої умови і комісії!
я купував в Альфі - все по 0 (за умови що раніше купували гривневі через додаток, тобто вже є рахунок в ЦП)
Додано: Сер 13 лип, 2022 21:36
Re: Укрексiмбанк
тут можно с карты продать валюту онлайн? если да, то какие карты нужны?
Додано: Сер 13 лип, 2022 22:08
Додано: Сер 13 лип, 2022 22:19
Re: Укрексiмбанк
Додано: Чет 14 лип, 2022 05:46
Додано: Чет 28 лип, 2022 10:25
Тем кто думает об открытии в эксиме конвертационного депо в рамках 50000 грн. - имейте в виду вам скорее всего понадобится открыть мультивалютный текущий счет. За открытие - 250 грн. Плюс за выход на биржу надо заплатить комиссию 150 грн. Открывается счет как по мне ну очень долго (ПО так понимаю старое, допотопное ну и матричные принтеры). И это хорошо ещё если вы уже были клиентом эксима - в противном случае процедура из-за идентификации и заполнения всяких анкет затянется ещё дольше. В общем в эксиме все по старому и даже чуть хуже потому как по видимому сократили самых толковых и роботящих, а оставили тех кого нельзя убрать
Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:59
а эти эксимовские умники для этого конвертац.депо на 50000 документы подтверждения источника денег не требуют?
А то эксим может чудить подобное.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:25
flysoulfly не на полтинник не просили. Не просили даже в мае на эквивалент 300к+ когда размещал военные облиги. Сказали меньше же 400к поэтому точно не надо, но вот, сказали когда будете забирать если курс вырастет то тогда посмотрим.
То что они конченные в этом плане - согласен. Мне рассказывали что у соьственного директора директора филиала из финмон требовал справку о зп после того как он получил большую премию. То есть ему пришлось идти в отдел кадров брать бумажку и нести в соседнюю комнату финмона потому как не выдавали ему денег с его карты. В общем пипец полный. Но на "пиисят" не просили
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