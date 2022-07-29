Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:25

flysoulfly не на полтинник не просили. Не просили даже в мае на эквивалент 300к+ когда размещал военные облиги. Сказали меньше же 400к поэтому точно не надо, но вот, сказали когда будете забирать если курс вырастет то тогда посмотрим.

То что они конченные в этом плане - согласен. Мне рассказывали что у соьственного директора филиала их финмон требовал справку о зп после того как он получил большую премию. То есть ему пришлось идти в отдел кадров брать бумажку и нести в соседнюю комнату финмона потому как не выдавали ему денег с его карты. В общем пипец полный. Но на "пиисят" не просили