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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

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Укрексiмбанк 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 21:20

  ГеннадийUA написав:Доброго дня!
Хтось купував тут Військові облігації USD, ставка 3,7% дуже непогана, USD судячи по гілці, віддають, чи є якісь підводні камні, комісії?


в кожному банку свої умови і комісії!
я купував в Альфі - все по 0 (за умови що раніше купували гривневі через додаток, тобто вже є рахунок в ЦП)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 21:36

Re: Укрексiмбанк

тут можно с карты продать валюту онлайн? если да, то какие карты нужны?
keep
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 22:08

  keep написав:тут можно с карты продать валюту онлайн? если да, то какие карты нужны?

Очевидно что нужны даже не сами карты а картсчет в валюте и картсчет в гривне. Я менял остатки валюты по картам в пакете депозитный через приложение Симы
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 22:19

Re: Укрексiмбанк

  WallNutPen написав:Я менял

а быстро засчитывает гривну? (на странице про онлайн обмен - в течении дня, а мне надо сразу)
keep
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 05:46

  keep написав:
  WallNutPen написав:Я менял

а быстро засчитывает гривну? (на странице про онлайн обмен - в течении дня, а мне надо сразу)

Быстро. Практически сразу
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:25

Тем кто думает об открытии в эксиме конвертационного депо в рамках 50000 грн. - имейте в виду вам скорее всего понадобится открыть мультивалютный текущий счет. За открытие - 250 грн. Плюс за выход на биржу надо заплатить комиссию 150 грн. Открывается счет как по мне ну очень долго (ПО так понимаю старое, допотопное ну и матричные принтеры). И это хорошо ещё если вы уже были клиентом эксима - в противном случае процедура из-за идентификации и заполнения всяких анкет затянется ещё дольше. В общем в эксиме все по старому и даже чуть хуже потому как по видимому сократили самых толковых и роботящих, а оставили тех кого нельзя убрать
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:59

  WallNutPen написав:Тем кто думает об открытии в эксиме конвертационного депо в рамках 50000 грн. - имейте в виду вам скорее всего понадобится открыть мультивалютный текущий счет. За открытие - 250 грн. Плюс за выход на биржу надо заплатить комиссию 150 грн. Открывается счет как по мне ну очень долго (ПО так понимаю старое, допотопное ну и матричные принтеры). И это хорошо ещё если вы уже были клиентом эксима - в противном случае процедура из-за идентификации и заполнения всяких анкет затянется ещё дольше. В общем в эксиме все по старому и даже чуть хуже потому как по видимому сократили самых толковых и роботящих, а оставили тех кого нельзя убрать
а эти эксимовские умники для этого конвертац.депо на 50000 документы подтверждения источника денег не требуют?
А то эксим может чудить подобное.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:25

flysoulfly не на полтинник не просили. Не просили даже в мае на эквивалент 300к+ когда размещал военные облиги. Сказали меньше же 400к поэтому точно не надо, но вот, сказали когда будете забирать если курс вырастет то тогда посмотрим.
То что они конченные в этом плане - согласен. Мне рассказывали что у соьственного директора филиала их финмон требовал справку о зп после того как он получил большую премию. То есть ему пришлось идти в отдел кадров брать бумажку и нести в соседнюю комнату финмона потому как не выдавали ему денег с его карты. В общем пипец полный. Но на "пиисят" не просили
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:35

Re: Укрексiмбанк

Кто знает сколько в энтерэксиме выпускают диджитал карту? Сегодня заказал 10.30 и пока тишина. Заявка висит в приложении, и написано что успешно обработана. Но карты новой нет.
valeriy59
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 07:10

  WallNutPen написав:Тем кто думает об открытии в эксиме конвертационного депо в рамках 50000 грн. - имейте в виду вам скорее всего понадобится открыть мультивалютный текущий счет. За открытие - 250 грн. Плюс за выход на биржу надо заплатить комиссию 150 грн.

Вот эти 150грн - это фикс или 0.3% от 50к ?
mustbe
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