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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрексiмбанк 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 08:00

  mustbe написав:
  WallNutPen написав:Тем кто думает об открытии в эксиме конвертационного депо в рамках 50000 грн. - имейте в виду вам скорее всего понадобится открыть мультивалютный текущий счет. За открытие - 250 грн. Плюс за выход на биржу надо заплатить комиссию 150 грн.

Вот эти 150грн - это фикс или 0.3% от 50к ?

Пока не могу дать ответ на ваш вопрос по ому как украэесим это днище ещё то. Не смотря на то что я подписал все документы и внёс денежку ещё в четвергони за два рабочих дня не сделали ничего. Сумма 50150 так и висит на счёте. Сотрудник который этим занимался на вопрос так когда - бормочет что-то не внятное о том что Киев что-то там не сделал, но как только сделает мы вас наберём. Дело в том что данная сотрудница - чьето протеже. Она раньше сама ничего не делала только поручения другим сотрудникам давала. А сейчас после сокращения у нее в подчинении никого не осталось и надо что-то делать самой, а мозгов то нету. В общем я пока только жду, но в июле точно по моей заявке никто ничего не покупал и все это теперь будет лишь в августе. И да мне рассказывали что после меня в четверг люди ходили с тем же вопросом им сказали что пока новых заявок не принимают. В общем эксим во всей своей тупости
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 11:26

WallNutPen
Мені сказали, що черга вже сформована на кілька днів наперед.
Совок-совком :(
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