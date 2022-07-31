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банках (гарне і погане) / Укрексiмбанк Укрексiмбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<12345 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Укрексiмбанк 2.5 5 2 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 50% 1 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 50% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 0 0 Всього голосів : 2 Додано: Нед 31 лип, 2022 08:00 mustbe написав: WallNutPen написав: Тем кто думает об открытии в эксиме конвертационного депо в рамках 50000 грн. - имейте в виду вам скорее всего понадобится открыть мультивалютный текущий счет. За открытие - 250 грн. Плюс за выход на биржу надо заплатить комиссию 150 грн. Тем кто думает об открытии в эксиме конвертационного депо в рамках 50000 грн. - имейте в виду вам скорее всего понадобится открыть мультивалютный текущий счет. За открытие - 250 грн. Плюс за выход на биржу надо заплатить комиссию 150 грн.

Вот эти 150грн - это фикс или 0.3% от 50к ? Вот эти 150грн - это фикс или 0.3% от 50к ?

Пока не могу дать ответ на ваш вопрос по ому как украэесим это днище ещё то. Не смотря на то что я подписал все документы и внёс денежку ещё в четвергони за два рабочих дня не сделали ничего. Сумма 50150 так и висит на счёте. Сотрудник который этим занимался на вопрос так когда - бормочет что-то не внятное о том что Киев что-то там не сделал, но как только сделает мы вас наберём. Дело в том что данная сотрудница - чьето протеже. Она раньше сама ничего не делала только поручения другим сотрудникам давала. А сейчас после сокращения у нее в подчинении никого не осталось и надо что-то делать самой, а мозгов то нету. В общем я пока только жду, но в июле точно по моей заявке никто ничего не покупал и все это теперь будет лишь в августе. И да мне рассказывали что после меня в четверг люди ходили с тем же вопросом им сказали что пока новых заявок не принимают. В общем эксим во всей своей тупости Пока не могу дать ответ на ваш вопрос по ому как украэесим это днище ещё то. Не смотря на то что я подписал все документы и внёс денежку ещё в четвергони за два рабочих дня не сделали ничего. Сумма 50150 так и висит на счёте. Сотрудник который этим занимался на вопрос так когда - бормочет что-то не внятное о том что Киев что-то там не сделал, но как только сделает мы вас наберём. Дело в том что данная сотрудница - чьето протеже. Она раньше сама ничего не делала только поручения другим сотрудникам давала. А сейчас после сокращения у нее в подчинении никого не осталось и надо что-то делать самой, а мозгов то нету. В общем я пока только жду, но в июле точно по моей заявке никто ничего не покупал и все это теперь будет лишь в августе. И да мне рассказывали что после меня в четверг люди ходили с тем же вопросом им сказали что пока новых заявок не принимают. В общем эксим во всей своей тупости WallNutPen Повідомлень: 753 З нами з: 08.06.20 Подякував: 19 раз. Подякували: 202 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 лип, 2022 11:26 WallNutPen

Мені сказали, що черга вже сформована на кілька днів наперед.

Совок-совком Мені сказали, що черга вже сформована на кілька днів наперед.Совок-совком V2 4 Повідомлень: 7608 З нами з: 03.07.09 Подякував: 277 раз. Подякували: 1270 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 лип, 2022 12:22 V2



йшов 2022 рік

в укрексімі далі вжухають десятки матричних принтерів із дироколами в папері.. ))) greenozon Повідомлень: 13911 З нами з: 01.06.14 Подякував: 269 раз. Подякували: 1283 раз. Профіль 1 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 лип, 2022 15:17 greenozon написав: V2



йшов 2022 рік

в укрексімі далі вжухають десятки матричних принтерів із дироколами в папері.. ))) йшов 2022 рікв укрексімі далі вжухають десятки матричних принтерів із дироколами в папері.. )))

Зверніть увагу, що на матричних принтерах друкують лише квитанції для касових операцій. Колись читав, що лише матричний принтер на 146% відповідає "Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні". Я вже точно не пам'ятаю подробиць: чи то там було щось про "механічний спосіб" чи про "самокопіювальний папір" чи різночитання у розумінні терміну "друкарський". Багато банків забивають навіть на затверджену форму квитанцій, а Сімба дотримується усього до останньої літери.



Ще Сімба - єдиний банк, що досі видає ощадні книжки, бо передбачено, що їх можна видавати, значить Сімба буде це робити



Ще хотів написати, що матричник - це дешево, але потім згадав стоси паперу, що зазвичай виносиш з Сіми і зрозумів, що гроші там ніхто не рахує. Зверніть увагу, що на матричних принтерах друкують лише квитанції для касових операцій. Колись читав, що лише матричний принтер на 146% відповідає "Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні". Я вже точно не пам'ятаю подробиць: чи то там було щось про "механічний спосіб" чи про "самокопіювальний папір" чи різночитання у розумінні терміну "друкарський". Багато банків забивають навіть на затверджену форму квитанцій, а Сімба дотримується усього до останньої літери.Ще Сімба - єдиний банк, що досі видає ощадні книжки, бо передбачено, що їх можна видавати, значить Сімба буде це робитиЩе хотів написати, що матричник - це дешево, але потім згадав стоси паперу, що зазвичай виносиш з Сіми і зрозумів, що гроші там ніхто не рахує. klug Повідомлень: 7181 З нами з: 18.08.14 Подякував: 306 раз. Подякували: 991 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<12345 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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