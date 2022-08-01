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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрексiмбанк 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 08:00

  mustbe написав:
  WallNutPen написав:Тем кто думает об открытии в эксиме конвертационного депо в рамках 50000 грн. - имейте в виду вам скорее всего понадобится открыть мультивалютный текущий счет. За открытие - 250 грн. Плюс за выход на биржу надо заплатить комиссию 150 грн.

Вот эти 150грн - это фикс или 0.3% от 50к ?

Пока не могу дать ответ на ваш вопрос по ому как украэесим это днище ещё то. Не смотря на то что я подписал все документы и внёс денежку ещё в четвергони за два рабочих дня не сделали ничего. Сумма 50150 так и висит на счёте. Сотрудник который этим занимался на вопрос так когда - бормочет что-то не внятное о том что Киев что-то там не сделал, но как только сделает мы вас наберём. Дело в том что данная сотрудница - чьето протеже. Она раньше сама ничего не делала только поручения другим сотрудникам давала. А сейчас после сокращения у нее в подчинении никого не осталось и надо что-то делать самой, а мозгов то нету. В общем я пока только жду, но в июле точно по моей заявке никто ничего не покупал и все это теперь будет лишь в августе. И да мне рассказывали что после меня в четверг люди ходили с тем же вопросом им сказали что пока новых заявок не принимают. В общем эксим во всей своей тупости
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 11:26

WallNutPen
Мені сказали, що черга вже сформована на кілька днів наперед.
Совок-совком :(
V2
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 12:22

V2

йшов 2022 рік
в укрексімі далі вжухають десятки матричних принтерів із дироколами в папері.. )))
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 15:17

  greenozon написав:V2

йшов 2022 рік
в укрексімі далі вжухають десятки матричних принтерів із дироколами в папері.. )))

Зверніть увагу, що на матричних принтерах друкують лише квитанції для касових операцій. Колись читав, що лише матричний принтер на 146% відповідає "Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні". Я вже точно не пам'ятаю подробиць: чи то там було щось про "механічний спосіб" чи про "самокопіювальний папір" чи різночитання у розумінні терміну "друкарський". Багато банків забивають навіть на затверджену форму квитанцій, а Сімба дотримується усього до останньої літери.

Ще Сімба - єдиний банк, що досі видає ощадні книжки, бо передбачено, що їх можна видавати, значить Сімба буде це робити :D

Ще хотів написати, що матричник - це дешево, але потім згадав стоси паперу, що зазвичай виносиш з Сіми і зрозумів, що гроші там ніхто не рахує.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 16:34

klug
ради цікавості пробігся по інет магазинах - пропозиції від слова 0 0.001 :)
на хотлайні взагалі не продають, на розетці 1 модель із ціною поза 16000

тобто банк в зоні ризику - поламається це чудо із 90их років, і що робити...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 17:02

  greenozon написав:klug
тобто банк в зоні ризику - поламається це чудо із 90их років, і що робити...

будут в Киеве печать и Укрпочтой пересылать )) на скорости обслуживания не особо отразится )))
mikos
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:29

  Hotab написав:Підкажіть, а є прив'язка до міста відкриття і забирання через 3 місяці?? На прикладі Ексіма. Бо я не знаю де прокинусь завтра, а через 3м то взагалі...
- и мне тоже интересно
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:40

  flysoulfly написав:
  Hotab написав:Підкажіть, а є прив'язка до міста відкриття і забирання через 3 місяці?? На прикладі Ексіма. Бо я не знаю де прокинусь завтра, а через 3м то взагалі...
- и мне тоже интересно

Получить можно в любом отделении. Главное отменить пролонгацию, чтобы депозит не продлился ещё на 3 месяца
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:43

  lara_08 написав:
  flysoulfly написав:
  Hotab написав:Підкажіть, а є прив'язка до міста відкриття і забирання через 3 місяці?? На прикладі Ексіма. Бо я не знаю де прокинусь завтра, а через 3м то взагалі...
- и мне тоже интересно

Получить можно в любом отделении. Главное отменить пролонгацию, чтобы депозит не продлился ещё на 3 месяца
а к модному конвертационному_эквивал50К_депо открывают валютную карту или текущий?
flysoulfly
 
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