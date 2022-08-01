Додано: Нед 31 лип, 2022 08:00

mustbe написав: WallNutPen написав: Тем кто думает об открытии в эксиме конвертационного депо в рамках 50000 грн. - имейте в виду вам скорее всего понадобится открыть мультивалютный текущий счет. За открытие - 250 грн. Плюс за выход на биржу надо заплатить комиссию 150 грн. Тем кто думает об открытии в эксиме конвертационного депо в рамках 50000 грн. - имейте в виду вам скорее всего понадобится открыть мультивалютный текущий счет. За открытие - 250 грн. Плюс за выход на биржу надо заплатить комиссию 150 грн.

Вот эти 150грн - это фикс или 0.3% от 50к ? Вот эти 150грн - это фикс или 0.3% от 50к ?

Пока не могу дать ответ на ваш вопрос по ому как украэесим это днище ещё то. Не смотря на то что я подписал все документы и внёс денежку ещё в четвергони за два рабочих дня не сделали ничего. Сумма 50150 так и висит на счёте. Сотрудник который этим занимался на вопрос так когда - бормочет что-то не внятное о том что Киев что-то там не сделал, но как только сделает мы вас наберём. Дело в том что данная сотрудница - чьето протеже. Она раньше сама ничего не делала только поручения другим сотрудникам давала. А сейчас после сокращения у нее в подчинении никого не осталось и надо что-то делать самой, а мозгов то нету. В общем я пока только жду, но в июле точно по моей заявке никто ничего не покупал и все это теперь будет лишь в августе. И да мне рассказывали что после меня в четверг люди ходили с тем же вопросом им сказали что пока новых заявок не принимают. В общем эксим во всей своей тупости