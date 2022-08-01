WallNutPen написав:Тем кто думает об открытии в эксиме конвертационного депо в рамках 50000 грн. - имейте в виду вам скорее всего понадобится открыть мультивалютный текущий счет. За открытие - 250 грн. Плюс за выход на биржу надо заплатить комиссию 150 грн.
Вот эти 150грн - это фикс или 0.3% от 50к ?
Пока не могу дать ответ на ваш вопрос по ому как украэесим это днище ещё то. Не смотря на то что я подписал все документы и внёс денежку ещё в четвергони за два рабочих дня не сделали ничего. Сумма 50150 так и висит на счёте. Сотрудник который этим занимался на вопрос так когда - бормочет что-то не внятное о том что Киев что-то там не сделал, но как только сделает мы вас наберём. Дело в том что данная сотрудница - чьето протеже. Она раньше сама ничего не делала только поручения другим сотрудникам давала. А сейчас после сокращения у нее в подчинении никого не осталось и надо что-то делать самой, а мозгов то нету. В общем я пока только жду, но в июле точно по моей заявке никто ничего не покупал и все это теперь будет лишь в августе. И да мне рассказывали что после меня в четверг люди ходили с тем же вопросом им сказали что пока новых заявок не принимают. В общем эксим во всей своей тупости
йшов 2022 рік в укрексімі далі вжухають десятки матричних принтерів із дироколами в папері.. )))
Зверніть увагу, що на матричних принтерах друкують лише квитанції для касових операцій. Колись читав, що лише матричний принтер на 146% відповідає "Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні". Я вже точно не пам'ятаю подробиць: чи то там було щось про "механічний спосіб" чи про "самокопіювальний папір" чи різночитання у розумінні терміну "друкарський". Багато банків забивають навіть на затверджену форму квитанцій, а Сімба дотримується усього до останньої літери.
Ще Сімба - єдиний банк, що досі видає ощадні книжки, бо передбачено, що їх можна видавати, значить Сімба буде це робити
Ще хотів написати, що матричник - це дешево, але потім згадав стоси паперу, що зазвичай виносиш з Сіми і зрозумів, що гроші там ніхто не рахує.