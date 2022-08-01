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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 сер, 2022 15:32
В продолжение темы - сегодня с текущего деньги эксим все же списал - 50149,44. Пока отделение не звонило, подписывать депо договора не приглашало поэтому расшифровать из чего состоит эта сумма - пока не могу. Суммы купленных баксов пока тоже не видно.
Заканчивался пятый день как я доверил деньги госбанку...
Додано: Пон 01 сер, 2022 15:56
Re: Укрексiмбанк
Инфа из отделения:
на 50000 грн можно купить 1349$ (в эти 50К уже входит комиссия брокеру)
также оплатить 250 грн за открытие мультивалютного счета, т.к.только с него они могут перечислять на межбанк
Итого нужно денег внести 50250 грн (26 грнс копейками останется на счету по итогу)
Курс покупки 1349 долларов США выходит 37.23
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