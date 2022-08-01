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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрексiмбанк 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:42

flysoulfly текущий гривневый и депозитный валютный
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:32

  WallNutPen написав:
  mustbe написав:
  WallNutPen написав:Тем кто думает об открытии в эксиме конвертационного депо в рамках 50000 грн. - имейте в виду вам скорее всего понадобится открыть мультивалютный текущий счет. За открытие - 250 грн. Плюс за выход на биржу надо заплатить комиссию 150 грн.

Вот эти 150грн - это фикс или 0.3% от 50к ?

Пока не могу дать ответ на ваш вопрос ...

В продолжение темы - сегодня с текущего деньги эксим все же списал - 50149,44. Пока отделение не звонило, подписывать депо договора не приглашало поэтому расшифровать из чего состоит эта сумма - пока не могу. Суммы купленных баксов пока тоже не видно.
Заканчивался пятый день как я доверил деньги госбанку...
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:41

WallNutPen
Этот банк, как я вижу, ещё "круче" Укргазбанка ))) :D
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:56

Re: Укрексiмбанк

Инфа из отделения:
на 50000 грн можно купить 1349$ (в эти 50К уже входит комиссия брокеру)
также оплатить 250 грн за открытие мультивалютного счета, т.к.только с него они могут перечислять на межбанк
Итого нужно денег внести 50250 грн (26 грнс копейками останется на счету по итогу)

Курс покупки 1349 долларов США выходит 37.23
Andey
 
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