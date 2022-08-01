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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

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Укрексiмбанк 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:42

flysoulfly текущий гривневый и депозитный валютный
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:32

  WallNutPen написав:
  mustbe написав:
  WallNutPen написав:Тем кто думает об открытии в эксиме конвертационного депо в рамках 50000 грн. - имейте в виду вам скорее всего понадобится открыть мультивалютный текущий счет. За открытие - 250 грн. Плюс за выход на биржу надо заплатить комиссию 150 грн.

Вот эти 150грн - это фикс или 0.3% от 50к ?

Пока не могу дать ответ на ваш вопрос ...

В продолжение темы - сегодня с текущего деньги эксим все же списал - 50149,44. Пока отделение не звонило, подписывать депо договора не приглашало поэтому расшифровать из чего состоит эта сумма - пока не могу. Суммы купленных баксов пока тоже не видно.
Заканчивался пятый день как я доверил деньги госбанку...
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:41

WallNutPen
Этот банк, как я вижу, ещё "круче" Укргазбанка ))) :D
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:56

Re: Укрексiмбанк

Инфа из отделения:
на 50000 грн можно купить 1349$ (в эти 50К уже входит комиссия брокеру)
также оплатить 250 грн за открытие мультивалютного счета, т.к.только с него они могут перечислять на межбанк
Итого нужно денег внести 50250 грн (26 грнс копейками останется на счету по итогу)

Курс покупки 1349 долларов США выходит 37.23
Andey
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:32

Re: Укрексiмбанк

В итоге 17-58 позвонили с эксима - сказали валюта зашла и завтра можно оформить депо. Валюта в приложении уже светится. Общий итог такой - внес 50400 грн. (50000 на покупку 250 открытие счета 150 брокерские услуги). На моменте у меня числится купленными 1353,74 USD - плюс остаток в гривне 56 коп. Средний курс получился 37,23 - но это потому что не было открыто мультивалютного счета. Если бы счет был - курс 37,0451. Делим на курс НБУ - получаем 1,013 - то есть на вопрос mustbe - склоняюсь к тому что брокерские не фиксированные 150 грн. а таки 0,3% от суммы покупки
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:14

про які такі брокерські послуги йде мова
в моєму розумінні брокер працює там, де є робота із цінними паперами...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:28

  greenozon написав:про які такі брокерські послуги йде мова
в моєму розумінні брокер працює там, де є робота із цінними паперами...

Ваше розуміння дещо однобоке. Брокери зокрема (але не виключно) працюють там де є біржові торги. Конкретно в цьому випадку - валюта купується на біржі - тому наявність брокерських послуг абсолютно доречна.
До речі - виключно в рамках саморозвитку - є ще таке поняття як митний брокер - він точно до цінних паперів жодного відношення не має.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:29

гаразд, вік живи вік учись
правда інші бранки за покупку на МБ мзду не беруть
мабуть спецом вигадали щоб нажухувати ще більше бабла на манюпасіках
як завжди
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 19:39

  Andey написав:Инфа из отделения:
на 50000 грн можно купить 1349$ (в эти 50К уже входит комиссия брокеру)
также оплатить 250 грн за открытие мультивалютного счета, т.к.только с него они могут перечислять на межбанк
Итого нужно денег внести 50250 грн (26 грнс копейками останется на счету по итогу)

Курс покупки 1349 долларов США выходит 37.23

отдал 50011 и 250 за счета, получил около гривни сдачи и 1350 на депо
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 19:40

  greenozon написав:про які такі брокерські послуги йде мова
в моєму розумінні брокер працює там, де є робота із цінними паперами...


сегодня Франклин почти в 4 раза ценнее ОВДП, даже военной, и вообще несопоставим по доходности, так что - бумага однозначно ценная :mrgreen:
cohan
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