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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 сер, 2022 15:32
В продолжение темы - сегодня с текущего деньги эксим все же списал - 50149,44. Пока отделение не звонило, подписывать депо договора не приглашало поэтому расшифровать из чего состоит эта сумма - пока не могу. Суммы купленных баксов пока тоже не видно.
Заканчивался пятый день как я доверил деньги госбанку...
Додано: Пон 01 сер, 2022 15:56
Re: Укрексiмбанк
Инфа из отделения:
на 50000 грн можно купить 1349$ (в эти 50К уже входит комиссия брокеру)
также оплатить 250 грн за открытие мультивалютного счета, т.к.только с него они могут перечислять на межбанк
Итого нужно денег внести 50250 грн (26 грнс копейками останется на счету по итогу)
Курс покупки 1349 долларов США выходит 37.23
Додано: Пон 01 сер, 2022 17:32
Re: Укрексiмбанк
В итоге 17-58 позвонили с эксима - сказали валюта зашла и завтра можно оформить депо. Валюта в приложении уже светится. Общий итог такой - внес 50400 грн. (50000 на покупку 250 открытие счета 150 брокерские услуги). На моменте у меня числится купленными 1353,74 USD - плюс остаток в гривне 56 коп. Средний курс получился 37,23 - но это потому что не было открыто мультивалютного счета. Если бы счет был - курс 37,0451. Делим на курс НБУ - получаем 1,013 - то есть на вопрос mustbe - склоняюсь к тому что брокерские не фиксированные 150 грн. а таки 0,3% от суммы покупки
Додано: Пон 01 сер, 2022 18:14
про які такі брокерські послуги йде мова
в моєму розумінні брокер працює там, де є робота із цінними паперами...
Додано: Пон 01 сер, 2022 18:28
Ваше розуміння дещо однобоке. Брокери зокрема (але не виключно) працюють там де є біржові торги. Конкретно в цьому випадку - валюта купується на біржі - тому наявність брокерських послуг абсолютно доречна.
До речі - виключно в рамках саморозвитку - є ще таке поняття як митний брокер - він точно до цінних паперів жодного відношення не має.
Додано: Пон 01 сер, 2022 18:29
гаразд, вік живи вік учись
правда інші бранки за покупку на МБ мзду не беруть
мабуть спецом вигадали щоб нажухувати ще більше бабла на манюпасіках
як завжди
Додано: Пон 01 сер, 2022 19:39
отдал 50011 и 250 за счета, получил около гривни сдачи и 1350 на депо
Додано: Пон 01 сер, 2022 19:40
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