Прям именно в 4 раза?
Когда Франклин вовсю стремится к 38, не вижу особо сильного преимущества над ОВГЗ. Если оно вообще есть.
А у Франклина-то тоже есть инфляция
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 сер, 2022 05:31
Прям именно в 4 раза?
Когда Франклин вовсю стремится к 38, не вижу особо сильного преимущества над ОВГЗ. Если оно вообще есть.
А у Франклина-то тоже есть инфляция
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