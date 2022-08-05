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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрексiмбанк 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 05:31

  cohan написав:
  greenozon написав:про які такі брокерські послуги йде мова
в моєму розумінні брокер працює там, де є робота із цінними паперами...


сегодня Франклин почти в 4 раза ценнее ОВДП, даже военной, и вообще несопоставим по доходности, так что - бумага однозначно ценная :mrgreen:

Прям именно в 4 раза? :mrgreen:
Когда Франклин вовсю стремится к 38, не вижу особо сильного преимущества над ОВГЗ. Если оно вообще есть.
А у Франклина-то тоже есть инфляция :wink:
candidat
 
Повідомлень: 1039
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  #<1 ... 4567
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