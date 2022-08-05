Прям именно в 4 раза?
Когда Франклин вовсю стремится к 38, не вижу особо сильного преимущества над ОВГЗ. Если оно вообще есть.
А у Франклина-то тоже есть инфляция
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 сер, 2022 05:31
Прям именно в 4 раза?
Когда Франклин вовсю стремится к 38, не вижу особо сильного преимущества над ОВГЗ. Если оно вообще есть.
А у Франклина-то тоже есть инфляция
Додано: П'ят 05 сер, 2022 08:25
1 Франклин - 4000 UAH, 1 ОВДП - 1000
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