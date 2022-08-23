RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрексiмбанк 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 05:31

  cohan написав:
  greenozon написав:про які такі брокерські послуги йде мова
в моєму розумінні брокер працює там, де є робота із цінними паперами...


сегодня Франклин почти в 4 раза ценнее ОВДП, даже военной, и вообще несопоставим по доходности, так что - бумага однозначно ценная :mrgreen:

Прям именно в 4 раза? :mrgreen:
Когда Франклин вовсю стремится к 38, не вижу особо сильного преимущества над ОВГЗ. Если оно вообще есть.
А у Франклина-то тоже есть инфляция :wink:
candidat
 
Повідомлень: 1051
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 08:25

  candidat написав:
  cohan написав:
  greenozon написав:про які такі брокерські послуги йде мова
в моєму розумінні брокер працює там, де є робота із цінними паперами...


сегодня Франклин почти в 4 раза ценнее ОВДП, даже военной, и вообще несопоставим по доходности, так что - бумага однозначно ценная :mrgreen:

Прям именно в 4 раза? :mrgreen:

1 Франклин - 4000 UAH, 1 ОВДП - 1000 :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4427
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:40

Re: Укрексiмбанк

если положить валюту, на сколько финмон не реагирует?
keep
 
Повідомлень: 225
З нами з: 20.11.13
Подякував: 216 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:11

  keep написав:если положить валюту, на сколько финмон не реагирует?

Зависит от вашей анкеты. Но в принципе до 400 000 грн. в эквиваленте (разово или в месяц) не реагируют, только если вы не студент, пенсионер ну или кто-то еще из "групп риска"
WallNutPen
 
Повідомлень: 877
З нами з: 08.06.20
Подякував: 21 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 15:55

Re: Укрексiмбанк

Банк підняв комісію до 500. Тобто замість 0.5% по-факту виходить 1%.
Rebel
 
Повідомлень: 175
З нами з: 08.12.09
Подякував: 43 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 21:48

Re: Укрексiмбанк

Що тут у нас з соціальним $? Кажуть що знову щось чудять.
ihorsic
 
Повідомлень: 671
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 22:28

  ihorsic написав:Що тут у нас з соціальним $? Кажуть що знову щось чудять.

1 Вересня побачимо
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4427
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.