RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрексiмбанк 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 05:31

  cohan написав:
  greenozon написав:про які такі брокерські послуги йде мова
в моєму розумінні брокер працює там, де є робота із цінними паперами...


сегодня Франклин почти в 4 раза ценнее ОВДП, даже военной, и вообще несопоставим по доходности, так что - бумага однозначно ценная :mrgreen:

Прям именно в 4 раза? :mrgreen:
Когда Франклин вовсю стремится к 38, не вижу особо сильного преимущества над ОВГЗ. Если оно вообще есть.
А у Франклина-то тоже есть инфляция :wink:
candidat
 
Повідомлень: 1051
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 08:25

  candidat написав:
  cohan написав:
  greenozon написав:про які такі брокерські послуги йде мова
в моєму розумінні брокер працює там, де є робота із цінними паперами...


сегодня Франклин почти в 4 раза ценнее ОВДП, даже военной, и вообще несопоставим по доходности, так что - бумага однозначно ценная :mrgreen:

Прям именно в 4 раза? :mrgreen:

1 Франклин - 4000 UAH, 1 ОВДП - 1000 :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4434
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:40

Re: Укрексiмбанк

если положить валюту, на сколько финмон не реагирует?
keep
 
Повідомлень: 225
З нами з: 20.11.13
Подякував: 216 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:11

  keep написав:если положить валюту, на сколько финмон не реагирует?

Зависит от вашей анкеты. Но в принципе до 400 000 грн. в эквиваленте (разово или в месяц) не реагируют, только если вы не студент, пенсионер ну или кто-то еще из "групп риска"
WallNutPen
 
Повідомлень: 877
З нами з: 08.06.20
Подякував: 21 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 15:55

Re: Укрексiмбанк

Банк підняв комісію до 500. Тобто замість 0.5% по-факту виходить 1%.
Rebel
 
Повідомлень: 175
З нами з: 08.12.09
Подякував: 43 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 21:48

Re: Укрексiмбанк

Що тут у нас з соціальним $? Кажуть що знову щось чудять.
ihorsic
 
Повідомлень: 671
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 22:28

  ihorsic написав:Що тут у нас з соціальним $? Кажуть що знову щось чудять.

1 Вересня побачимо
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4434
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 08:53

  ihorsic написав:Що тут у нас з соціальним $? Кажуть що знову щось чудять.

Укрэксим продаёт уже по 37.30 + открытие счетов 250 + комиссия 500.
Дорогой вариант выходит...
nord
 
Повідомлень: 79
З нами з: 25.07.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 13:55

  nord написав:
  ihorsic написав:Що тут у нас з соціальним $? Кажуть що знову щось чудять.

Укрэксим продаёт уже по 37.30 + открытие счетов 250 + комиссия 500.
Дорогой вариант выходит...
мінус комісія 250 грн з другого місяця за відкриття рахунків
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13008
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 737 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, J і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3509)
24.08.2022 16:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.