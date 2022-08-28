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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 сер, 2022 05:31
cohan написав: greenozon написав:
про які такі брокерські послуги йде мова
в моєму розумінні брокер працює там, де є робота із цінними паперами...
сегодня Франклин почти в 4 раза ценнее ОВДП, даже военной, и вообще несопоставим по доходности, так что - бумага однозначно ценная
Прям именно в 4 раза?
Когда Франклин вовсю стремится к 38, не вижу особо сильного преимущества над ОВГЗ. Если оно вообще есть.
А у Франклина-то тоже есть инфляция
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:40
если положить валюту, на сколько финмон не реагирует?
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keep
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:11
keep написав:
если положить валюту, на сколько финмон не реагирует?
Зависит от вашей анкеты. Но в принципе до 400 000 грн. в эквиваленте (разово или в месяц) не реагируют, только если вы не студент, пенсионер ну или кто-то еще из "групп риска"
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WallNutPen
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Додано: Сер 17 сер, 2022 15:55
Банк підняв комісію до 500. Тобто замість 0.5% по-факту виходить 1%.
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Додано: Вів 23 сер, 2022 21:48
Що тут у нас з соціальним $? Кажуть що знову щось чудять.
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ihorsic
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Додано: Вів 23 сер, 2022 22:28
ihorsic написав:
Що тут у нас з соціальним $? Кажуть що знову щось чудять.
1 Вересня побачимо
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Додано: Сер 24 сер, 2022 08:53
ihorsic написав:
Що тут у нас з соціальним $? Кажуть що знову щось чудять.
Укрэксим продаёт уже по 37.30 + открытие счетов 250 + комиссия 500.
Дорогой вариант выходит...
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nord
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Додано: Сер 24 сер, 2022 13:55
nord написав: ihorsic написав:
Що тут у нас з соціальним $? Кажуть що знову щось чудять.
Укрэксим продаёт уже по 37.30 + открытие счетов 250 + комиссия 500.
Дорогой вариант выходит...
мінус комісія 250 грн з другого місяця за відкриття рахунків
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Додано: Нед 28 сер, 2022 20:56
WallNutPen написав: keep написав:
если положить валюту, на сколько финмон не реагирует?
Зависит от вашей анкеты. Но в принципе до 400 000 грн. в эквиваленте (разово или в месяц) не реагируют, только если вы не студент, пенсионер ну или кто-то еще из "групп риска"
типа свободный художник
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