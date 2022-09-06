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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 вер, 2022 13:33
депозит в застосунку 2 дня не открывается
это сбой какой-то или оно не рабочее?
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