RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрексiмбанк 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 13:33

депозит в застосунку 2 дня не открывается
это сбой какой-то или оно не рабочее?
v57
 
Повідомлень: 3053
З нами з: 14.03.10
Подякував: 131 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 09:40

щось в лісі здохло

підняли ставку по «Мої заощадження» до 6.5% (грн).
https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... ennya.html
greenozon
 
Повідомлень: 14206
З нами з: 01.06.14
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1315 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 11:43

  greenozon написав:щось в лісі здохло

підняли ставку по «Мої заощадження» до 6.5% (грн).
https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... ennya.html

Увімкнули пилосмок на повну :mrgreen:
klug
 
Повідомлень: 7532
З нами з: 18.08.14
Подякував: 317 раз.
Подякували: 1064 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 20:14

Re: Укрексiмбанк

Сьогодні декілька спробами не вдалося поповнити карту з Моно.

Operation has been declined by your bank. Try again later or contact support
Кошти не були списані з вашого рахунку.

Де шукати проблему?
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1698
З нами з: 31.10.12
Подякував: 565 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 08:38

в андроид застосунку у кого-то
получилось открыть депозит в $$?
v57
 
Повідомлень: 3053
З нами з: 14.03.10
Подякував: 131 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sirchyk і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4662)
23.09.2022 11:10
Звернення (1)
23.09.2022 10:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.