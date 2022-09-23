депозит в застосунку 2 дня не открывается
это сбой какой-то или оно не рабочее?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 вер, 2022 13:33
депозит в застосунку 2 дня не открывается
это сбой какой-то или оно не рабочее?
Додано: Пон 19 вер, 2022 09:40
щось в лісі здохло
підняли ставку по «Мої заощадження» до 6.5% (грн).
Додано: Пон 19 вер, 2022 11:43
Увімкнули пилосмок на повну
Додано: Чет 22 вер, 2022 20:14
Re: Укрексiмбанк
Сьогодні декілька спробами не вдалося поповнити карту з Моно.
Operation has been declined by your bank. Try again later or contact support
Кошти не були списані з вашого рахунку.
Де шукати проблему?
|