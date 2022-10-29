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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789>

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Укрексiмбанк 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 13:33

депозит в застосунку 2 дня не открывается
это сбой какой-то или оно не рабочее?
v57
 
Повідомлень: 3062
З нами з: 14.03.10
Подякував: 132 раз.
Подякували: 193 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 09:40

щось в лісі здохло

підняли ставку по «Мої заощадження» до 6.5% (грн).
https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... ennya.html
greenozon
 
Повідомлень: 14344
З нами з: 01.06.14
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
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1
1
2
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 11:43

  greenozon написав:щось в лісі здохло

підняли ставку по «Мої заощадження» до 6.5% (грн).
https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... ennya.html

Увімкнули пилосмок на повну :mrgreen:
klug
 
Повідомлень: 7650
З нами з: 18.08.14
Подякував: 320 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 20:14

Re: Укрексiмбанк

Сьогодні декілька спробами не вдалося поповнити карту з Моно.

Operation has been declined by your bank. Try again later or contact support
Кошти не були списані з вашого рахунку.

Де шукати проблему?
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 08:38

в андроид застосунку у кого-то
получилось открыть депозит в $$?
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 14:10

  v57 написав:в андроид застосунку у кого-то
получилось открыть депозит в $$?


не социальный?
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 20:12

не
старые живые
депо закончился
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 21:41

ramaz, спасибо!
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 13:33

Зміни в тарифах

Повідомляємо про зміну з 01.11.2022 Тарифів комісійної винагороди на банківські послуги АТ «Укрексімбанк» (далі – Тарифи), а саме:

Тарифні пакети «Оптимальний»...
Збільшено вимоги щодо необхідних безготівкових оборотів за Картковим рахунком, пов’язаних з розрахунками у торгово-сервісній мережі у попередньому календарному місяці (у жовтні): якщо безготівкові обороти за Картковим рахунком, пов’язані з розрахунками у торгово-сервісній мережі, у попередньому календарному місяці становили 4 000,00 грн або більше -- 1 грн.

Зміни в тарифах...
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:40

Re: Укрексiмбанк

Хто підкаже чи можна в Укрексімбанк пройти ідентифікацію через ДІЮ? Чи тут середньовічча?
ihorsic
 
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