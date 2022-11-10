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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрексiмбанк 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:54

  ihorsic написав:Хто підкаже чи можна в Укрексімбанк пройти ідентифікацію через ДІЮ? Чи тут середньовічча?

Через ДИЮ нет, но и не совсем средневековье. Вам сюда:
https://www.eximb.com/ua/business/pryvatnym-klientam/povtorna-identyfikaciya.html
ramaz
 
Повідомлень: 568
З нами з: 12.07.17
Подякував: 105 раз.
Подякували: 99 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 16:17

В мобильном приложении появилась возможность открытия депозита. Конвертационного пока нет.
lara_08
 
Повідомлень: 443
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 21:08

укрексім ще бере гроші за додаток? щось відстав від життя, ото цікаво стало
greenozon
 
Повідомлень: 14376
З нами з: 01.06.14
Подякував: 279 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 21:36

  greenozon написав:укрексім ще бере гроші за додаток? щось відстав від життя, ото цікаво стало

Ніколи не бав. Платною є веб-версія.
klug
 
Повідомлень: 7686
З нами з: 18.08.14
Подякував: 321 раз.
Подякували: 1079 раз.
 
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  #<1 ... 6789
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