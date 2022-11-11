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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 жов, 2022 16:54
ihorsic написав:
Хто підкаже чи можна в Укрексімбанк пройти ідентифікацію через ДІЮ? Чи тут середньовічча?
Через ДИЮ нет, но и не совсем средневековье. Вам сюда:https://www.eximb.com/ua/business/pryvatnym-klientam/povtorna-identyfikaciya.html
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Додано: Чет 10 лис, 2022 16:17
В мобильном приложении появилась возможность открытия депозита. Конвертационного пока нет.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 21:08
укрексім ще бере гроші за додаток? щось відстав від життя, ото цікаво стало
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greenozon
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Додано: Чет 10 лис, 2022 21:36
greenozon написав:
укрексім ще бере гроші за додаток? щось відстав від життя, ото цікаво стало
Ніколи не бав. Платною є веб-версія.
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klug
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 03:12
і сеп в додатку нарешті з'явився
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 09:31
klug написав: greenozon написав:
укрексім ще бере гроші за додаток? щось відстав від життя, ото цікаво стало
Ніколи не бав. Платною є веб-версія.
так, помилився, пардон
так що - бере ще гроші за Веб версію ІБ?
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