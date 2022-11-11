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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрексiмбанк 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:54

  ihorsic написав:Хто підкаже чи можна в Укрексімбанк пройти ідентифікацію через ДІЮ? Чи тут середньовічча?

Через ДИЮ нет, но и не совсем средневековье. Вам сюда:
https://www.eximb.com/ua/business/pryvatnym-klientam/povtorna-identyfikaciya.html
ramaz
 
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В мобильном приложении появилась возможность открытия депозита. Конвертационного пока нет.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 21:08

укрексім ще бере гроші за додаток? щось відстав від життя, ото цікаво стало
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 21:36

  greenozon написав:укрексім ще бере гроші за додаток? щось відстав від життя, ото цікаво стало

Ніколи не бав. Платною є веб-версія.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 03:12

Re: Укрексiмбанк

і сеп в додатку нарешті з'явився
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 07:17

  alter написав:і сеп в додатку нарешті з'явився


только отправить не дает :twisted:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 09:31

  klug написав:
  greenozon написав:укрексім ще бере гроші за додаток? щось відстав від життя, ото цікаво стало

Ніколи не бав. Платною є веб-версія.


так, помилився, пардон

так що - бере ще гроші за Веб версію ІБ?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 12:04

  greenozon написав:
  klug написав:
  greenozon написав:укрексім ще бере гроші за додаток? щось відстав від життя, ото цікаво стало

Ніколи не бав. Платною є веб-версія.


так, помилився, пардон

так що - бере ще гроші за Веб версію ІБ?


чому б ни
https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... -10-2.html
cohan
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