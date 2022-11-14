Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 жов, 2022 16:54
ihorsic написав:
Хто підкаже чи можна в Укрексімбанк пройти ідентифікацію через ДІЮ? Чи тут середньовічча?
Через ДИЮ нет, но и не совсем средневековье. Вам сюда:
https://www.eximb.com/ua/business/pryvatnym-klientam/povtorna-identyfikaciya.html
ramaz
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В мобильном приложении появилась возможность открытия депозита. Конвертационного пока нет.
lara_08
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укрексім ще бере гроші за додаток? щось відстав від життя, ото цікаво стало
greenozon
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Додано: Чет 10 лис, 2022 21:36
greenozon написав:
укрексім ще бере гроші за додаток? щось відстав від життя, ото цікаво стало
Ніколи не бав. Платною є веб-версія.
klug
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 03:12
і сеп в додатку нарешті з'явився
alter
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 09:31
klug написав: greenozon написав:
укрексім ще бере гроші за додаток? щось відстав від життя, ото цікаво стало
Ніколи не бав. Платною є веб-версія.
так, помилився, пардон
так що - бере ще гроші за Веб версію ІБ?
greenozon
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 12:04
greenozon написав: klug написав: greenozon написав:
укрексім ще бере гроші за додаток? щось відстав від життя, ото цікаво стало
Ніколи не бав. Платною є веб-версія.
так, помилився, пардон
так що - бере ще гроші за Веб версію ІБ?
чому б ни
https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... -10-2.html
cohan
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Додано: Пон 14 лис, 2022 13:22
У кого-нибудь получается отримувати для підтведження операції push-повідомлення через интернет, не связываясь с СМС?. На сайте вроде бы рассказывают "про таку можливість"
"Як налаштувати push-повідомлення за трансакціями?
Потрібно пересвідчитись, що ваш номер телефона зареєстровано у банку як фінансовий номер телефона. Перевірте, чи налаштована функція отримання push-повідомлень про рух коштів. Для її активації у головному меню оберіть «Налаштування», потім увімкніть перемикач «push-повідомлення». Нагадаємо, що для своєчасного отримання push-повідомлень ваш смартфон має бути підключений до мережі інтернет."
https://www.eximb.com/ua/business/pryvatnym-klientam/pryvatnym-klientam-onlajn-poslugy/mobilnyj-banking/najchastishi-zapytannya-shhodo-enter-exim.html
Все зробив, але...
Donelektro
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