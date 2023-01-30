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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:37
M-Audio у всіх. тепла теж в ауті.
upd застосунок опритомнів.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:10
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3
Додано: Пон 30 січ, 2023 16:59
Як тут працює перевкладення клубного депо, є якісь рогатки (процедурні, фінмон, і т.п.)?
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Rebel
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Додано: Пон 30 січ, 2023 19:24
Rebel написав:
Як тут працює перевкладення клубного депо, є якісь рогатки (процедурні, фінмон, і т.п.)?
финмон есть, но чоткий, сказано 400 значит 400
когда было 150 и 200, без декларации не брали
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cohan
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