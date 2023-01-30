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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрексiмбанк 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:37

M-Audio у всіх. тепла теж в ауті.
upd застосунок опритомнів.
KVV
 
Повідомлень: 1123
З нами з: 29.11.18
Подякував: 46 раз.
Подякували: 130 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:10

Сіма дає надбавку за онлайн депо: 1% у грн або 0,1% у валюті. Порве ринок?

https://t.me/bank_exim/2155
klug
 
Повідомлень: 7903
З нами з: 18.08.14
Подякував: 334 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 22:27

  klug написав:Сіма дає надбавку за онлайн депо: 1% у грн або 0,1% у валюті. Порве ринок?

https://t.me/bank_exim/2155


ага, финмоном :mrgreen:
cohan
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Повідомлень: 5064
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 419 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 16:59

Re: Укрексiмбанк

Як тут працює перевкладення клубного депо, є якісь рогатки (процедурні, фінмон, і т.п.)?
Rebel
 
Повідомлень: 251
З нами з: 08.12.09
Подякував: 59 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:24

  Rebel написав:Як тут працює перевкладення клубного депо, є якісь рогатки (процедурні, фінмон, і т.п.)?


финмон есть, но чоткий, сказано 400 значит 400
когда было 150 и 200, без декларации не брали
cohan
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Повідомлень: 5064
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 419 раз.
 
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  #<1 ... 78910
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