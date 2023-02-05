M-Audio у всіх. тепла теж в ауті.
upd застосунок опритомнів.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:10
Сіма дає надбавку за онлайн депо: 1% у грн або 0,1% у валюті. Порве ринок?
Додано: П'ят 06 січ, 2023 22:27
ага, финмоном
Додано: Пон 30 січ, 2023 16:59
Re: Укрексiмбанк
Як тут працює перевкладення клубного депо, є якісь рогатки (процедурні, фінмон, і т.п.)?
Додано: Пон 30 січ, 2023 19:24
Додано: Пон 30 січ, 2023 19:53
400 тис на місяць?
Чи загалом?
Рахують обороти за рахунком, чи суму, що перебуває на рахунку?
Дякую
Додано: Нед 05 лют, 2023 15:09
Раніше надходило повідомлення, що відтепер статус пролонгації депозиту можна змінити в додатку. В мене змінити можна тільки рахунок для отримання відсотків, і то лише номінально, бо рахунок такий тільки один.
Отже, можна якимось чином відмінити пролонгацію, не відвідуючи відділення?
Додано: Нед 05 лют, 2023 17:46
проверил только что - движется ползунок/ меняется статус
Андроид 11
может вы попали на период когда манипуляции запрещены? типа 1-2-3 дня до? (я хз как тут, по опыту других)
Додано: Нед 05 лют, 2023 17:47
как только сумма на счетах превышает
насчет периода - хз, у меня сложилось впечатление что иногда могут пропустить, по довоенным депо и 200к лимита,
но сейчас финмон стал строже, по идее, вам при открытии посчитают и не дадут
но точно не месяц, скорее всего год
или может квартал как у некоторых
+ хз как это работает если пополнять не налом
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