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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

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Укрексiмбанк 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:37

M-Audio у всіх. тепла теж в ауті.
upd застосунок опритомнів.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:10

Сіма дає надбавку за онлайн депо: 1% у грн або 0,1% у валюті. Порве ринок?

https://t.me/bank_exim/2155
klug
 
Повідомлень: 7912
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3
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 22:27

  klug написав:Сіма дає надбавку за онлайн депо: 1% у грн або 0,1% у валюті. Порве ринок?

https://t.me/bank_exim/2155


ага, финмоном :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 16:59

Re: Укрексiмбанк

Як тут працює перевкладення клубного депо, є якісь рогатки (процедурні, фінмон, і т.п.)?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:24

  Rebel написав:Як тут працює перевкладення клубного депо, є якісь рогатки (процедурні, фінмон, і т.п.)?


финмон есть, но чоткий, сказано 400 значит 400
когда было 150 и 200, без декларации не брали
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:53

400 тис на місяць?
Чи загалом?
Рахують обороти за рахунком, чи суму, що перебуває на рахунку?

Дякую
begemoto
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 15:09

Раніше надходило повідомлення, що відтепер статус пролонгації депозиту можна змінити в додатку. В мене змінити можна тільки рахунок для отримання відсотків, і то лише номінально, бо рахунок такий тільки один.

Отже, можна якимось чином відмінити пролонгацію, не відвідуючи відділення?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 17:46

  M-Audio написав:Раніше надходило повідомлення, що відтепер статус пролонгації депозиту можна змінити в додатку. В мене змінити можна тільки рахунок для отримання відсотків, і то лише номінально, бо рахунок такий тільки один.

Отже, можна якимось чином відмінити пролонгацію, не відвідуючи відділення?


проверил только что - движется ползунок/ меняется статус
Андроид 11

может вы попали на период когда манипуляции запрещены? типа 1-2-3 дня до? (я хз как тут, по опыту других)
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 17:47

  begemoto написав:400 тис на місяць?
Чи загалом?
Рахують обороти за рахунком, чи суму, що перебуває на рахунку?

Дякую


как только сумма на счетах превышает

насчет периода - хз, у меня сложилось впечатление что иногда могут пропустить, по довоенным депо и 200к лимита,
но сейчас финмон стал строже, по идее, вам при открытии посчитают и не дадут

но точно не месяц, скорее всего год
или может квартал как у некоторых

+ хз как это работает если пополнять не налом
cohan
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