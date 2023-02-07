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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

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Укрексiмбанк 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 21:56

  M-Audio написав:,
Нету ползунка вообще. ,

а если зайти в депозит и нажать кнопку "змінити" ?
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 22:01

  J написав:
  M-Audio написав:,
Нету ползунка вообще. ,

а если зайти в депозит и нажать кнопку "змінити" ?

Процитированная надпись - это именно оттуда. Там только счёт.
PS Изображение в сообщение теперь вообще невозможно вставить, да?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 00:02

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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 10:44

  M-Audio написав: что в свойствах счета красуется "Можливість автопролонгації Ні", але "Статус автопролонгації Так". Бардак какой-то. Может потому что изначально оно открывалось ещё в 2021 году.

да, в старом депо у меня тоже так
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 15:45

Подскажите, безкомиссионные способы вывести деньги с зарплатной карты Укрексима есть?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 16:07

  ignorabimus написав:Подскажите, безкомиссионные способы вывести деньги с зарплатной карты Укрексима есть?


перевести внутри на бескомис карту и снять
cohan
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Повідомлень: 5126
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 426 раз.
 
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  #<1 ... 891011
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