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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 лют, 2023 21:56
M-Audio написав:
,
Нету ползунка вообще. ,
а если зайти в депозит и нажать кнопку "змінити" ?
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J
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Додано: Нед 05 лют, 2023 22:01
J написав: M-Audio написав:
,
Нету ползунка вообще. ,
а если зайти в депозит и нажать кнопку "змінити" ?
Процитированная надпись - это именно оттуда. Там только счёт.
PS Изображение в сообщение теперь вообще невозможно вставить, да?
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M-Audio
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Додано: Пон 06 лют, 2023 00:02
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klug
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Додано: Пон 06 лют, 2023 10:44
M-Audio написав:
что в свойствах счета красуется "Можливість автопролонгації Ні", але "Статус автопролонгації Так". Бардак какой-то. Может потому что изначально оно открывалось ещё в 2021 году.
да, в старом депо у меня тоже так
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cohan
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Додано: Вів 07 лют, 2023 15:45
Подскажите, безкомиссионные способы вывести деньги с зарплатной карты Укрексима есть?
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ignorabimus
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Додано: Вів 07 лют, 2023 16:07
ignorabimus написав:
Подскажите, безкомиссионные способы вывести деньги с зарплатной карты Укрексима есть?
перевести внутри на бескомис карту и снять
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cohan
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Додано: Вів 07 лют, 2023 21:02
cohan написав: ignorabimus написав:
Подскажите, безкомиссионные способы вывести деньги с зарплатной карты Укрексима есть?
перевести внутри на бескомис карту и снять
Цікаво, на яку?
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valya
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Додано: Вів 07 лют, 2023 21:35
ignorabimus написав:
Подскажите, безкомиссионные способы вывести деньги с зарплатной карты Укрексима есть?
через банкомат \ кассу есть комиссия ?
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J
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Додано: Вів 07 лют, 2023 21:44
J написав:
через банкомат \ кассу есть комиссия
ignorabimus написав:
Подскажите, безкомиссионные способы вывести деньги с зарплатной
карты Укрексима есть?
?
В свое время небыло.
P.S. А бывает такое, чтоб по карте в зарплатном проэкте выдача денег с коммисией?
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Danik
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