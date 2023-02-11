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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 лют, 2023 22:55
M-Audio написав: M-Audio написав:
Раніше надходило повідомлення, що відтепер статус пролонгації депозиту можна змінити в додатку. В мене змінити можна тільки рахунок для отримання відсотків, і то лише номінально, бо рахунок такий тільки один.
Отже, можна якимось чином відмінити пролонгацію, не відвідуючи відділення?
Начебто з додатком з'ясували - зі старити депозитами не працює, і змінити нічого не дає, посилаючись на "тимчасові складнощі". Але питання всеж залишається відкритим. Можна якось віддалено відмінити, чи ніяк?
Попробуйте звонком на горячую линию. В отделении говорили вроде можно.
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ramaz
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Додано: Чет 09 лют, 2023 23:53
ramaz написав: M-Audio написав: M-Audio написав:
Раніше надходило повідомлення, що відтепер статус пролонгації депозиту можна змінити в додатку. В мене змінити можна тільки рахунок для отримання відсотків, і то лише номінально, бо рахунок такий тільки один.
Отже, можна якимось чином відмінити пролонгацію, не відвідуючи відділення?
Начебто з додатком з'ясували - зі старити депозитами не працює, і змінити нічого не дає, посилаючись на "тимчасові складнощі". Але питання всеж залишається відкритим. Можна якось віддалено відмінити, чи ніяк?
Попробуйте звонком на горячую линию. В отделении говорили вроде можно.
Це буде 8-ме чудо, ГЛ тут традиційно відсилає у відділення майже з усіма питанням, навіть коли не треба нічого роботи, а лише щось уточнити. Щоб вони щось прямо зробили - це мега рідкісне явище. Якщо вже пробувати кудись дзвонити, то до самого відділення (телефони на сайті).
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klug
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Додано: Суб 11 лют, 2023 23:11
Чи можна змінити рахунок повернення та виплати вкладу з поточного на картковий рахунок віддалено без відвідування філії/відділення?
Так. Для клієнтів Банку, які приєднані до договору про надання банківських та інших послуг (оферти), можливе дистанційне обслуговування.
Для цього необхідно звернутись до Контакт-центру Банку та дистанційно оформити заявку на зміну рахунку.
попробуйте, вдруг заодно и в додатке перемикач заработает, но в целом зная их подписи на заявах об отмене - тоже сомневаюсь
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cohan
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