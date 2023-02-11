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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрексiмбанк 3.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 22:55

  M-Audio написав:
  M-Audio написав:Раніше надходило повідомлення, що відтепер статус пролонгації депозиту можна змінити в додатку. В мене змінити можна тільки рахунок для отримання відсотків, і то лише номінально, бо рахунок такий тільки один.

Отже, можна якимось чином відмінити пролонгацію, не відвідуючи відділення?

Начебто з додатком з'ясували - зі старити депозитами не працює, і змінити нічого не дає, посилаючись на "тимчасові складнощі". Але питання всеж залишається відкритим. Можна якось віддалено відмінити, чи ніяк?

Попробуйте звонком на горячую линию. В отделении говорили вроде можно.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 23:53

  ramaz написав:
  M-Audio написав:
  M-Audio написав:Раніше надходило повідомлення, що відтепер статус пролонгації депозиту можна змінити в додатку. В мене змінити можна тільки рахунок для отримання відсотків, і то лише номінально, бо рахунок такий тільки один.

Отже, можна якимось чином відмінити пролонгацію, не відвідуючи відділення?

Начебто з додатком з'ясували - зі старити депозитами не працює, і змінити нічого не дає, посилаючись на "тимчасові складнощі". Але питання всеж залишається відкритим. Можна якось віддалено відмінити, чи ніяк?

Попробуйте звонком на горячую линию. В отделении говорили вроде можно.

Це буде 8-ме чудо, ГЛ тут традиційно відсилає у відділення майже з усіма питанням, навіть коли не треба нічого роботи, а лише щось уточнити. Щоб вони щось прямо зробили - це мега рідкісне явище. Якщо вже пробувати кудись дзвонити, то до самого відділення (телефони на сайті).
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 23:11

Re: Укрексiмбанк

Чи можна змінити рахунок повернення та виплати вкладу з поточного на картковий рахунок віддалено без відвідування філії/відділення?

Так. Для клієнтів Банку, які приєднані до договору про надання банківських та інших послуг (оферти), можливе дистанційне обслуговування.

Для цього необхідно звернутись до Контакт-центру Банку та дистанційно оформити заявку на зміну рахунку.


попробуйте, вдруг заодно и в додатке перемикач заработает, но в целом зная их подписи на заявах об отмене - тоже сомневаюсь
cohan
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  #<1 ... 9101112
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