Додано: Нед 12 лют, 2023 10:24

Tarasiy ви помиляєтесь на рахунок рr ходу. У червні 2022 ввели ТА в Мегабанк, пізніше у банк Січ. Усім вкладникам фонд виплатив усю суму вкладів без верхньої межі. Так у кого було більше 200000 грн. (довоєнна межа фонду) - отримали усе. На днях оголосили про ТА в Форвардбанку - одночасно була заява що вкладники отримають компенсацію від фонду на усю суму вкладів. І я цій заяві вірю.

Проте тут є два інших аспекти, які варто враховувати - перший курсовий - я так розумію ви ж не гривну намагатиметесь скирдувати у банку у значних обсягах. А власники валютних вкладів при виплатах від фонду отримують свій вклад у гривні по курсу НБУ. Вкладники Меги отримали за долари гривню по 29 з копійками, вкладники Січі та Форварда по 36 з копійками. Тобто там однозначні збитки.

Інший аспект часовий - фонд строкові вклади виплачує приблизно через 1,5-2 місяця після введення в банк ТА - увесь цей час ви маєте заморожені кошти які не працюють.

І ще врахуйте такий момент - повна сума вкладів гарантується на час воєнного стану + 3 місяця після його закінчення. Після цього гарантована сума згідно чинного законодавства становитиме 600000 грн. Тобто можлива ситуація що ви покладете кошти на рік на більшу суму, війна скінчиться - банк через 3 місяці + 1 день лусне і ви отримаєте гарантовано лише 600к... Тому думайте