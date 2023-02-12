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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрексiмбанк 3.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 22:55

  M-Audio написав:
  M-Audio написав:Раніше надходило повідомлення, що відтепер статус пролонгації депозиту можна змінити в додатку. В мене змінити можна тільки рахунок для отримання відсотків, і то лише номінально, бо рахунок такий тільки один.

Отже, можна якимось чином відмінити пролонгацію, не відвідуючи відділення?

Начебто з додатком з'ясували - зі старити депозитами не працює, і змінити нічого не дає, посилаючись на "тимчасові складнощі". Але питання всеж залишається відкритим. Можна якось віддалено відмінити, чи ніяк?

Попробуйте звонком на горячую линию. В отделении говорили вроде можно.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 23:53

  ramaz написав:
  M-Audio написав:
  M-Audio написав:Раніше надходило повідомлення, що відтепер статус пролонгації депозиту можна змінити в додатку. В мене змінити можна тільки рахунок для отримання відсотків, і то лише номінально, бо рахунок такий тільки один.

Отже, можна якимось чином відмінити пролонгацію, не відвідуючи відділення?

Начебто з додатком з'ясували - зі старити депозитами не працює, і змінити нічого не дає, посилаючись на "тимчасові складнощі". Але питання всеж залишається відкритим. Можна якось віддалено відмінити, чи ніяк?

Попробуйте звонком на горячую линию. В отделении говорили вроде можно.

Це буде 8-ме чудо, ГЛ тут традиційно відсилає у відділення майже з усіма питанням, навіть коли не треба нічого роботи, а лише щось уточнити. Щоб вони щось прямо зробили - це мега рідкісне явище. Якщо вже пробувати кудись дзвонити, то до самого відділення (телефони на сайті).
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 23:11

Re: Укрексiмбанк

Чи можна змінити рахунок повернення та виплати вкладу з поточного на картковий рахунок віддалено без відвідування філії/відділення?

Так. Для клієнтів Банку, які приєднані до договору про надання банківських та інших послуг (оферти), можливе дистанційне обслуговування.

Для цього необхідно звернутись до Контакт-центру Банку та дистанційно оформити заявку на зміну рахунку.


попробуйте, вдруг заодно и в додатке перемикач заработает, но в целом зная их подписи на заявах об отмене - тоже сомневаюсь
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 09:54

Re: Укрексiмбанк

При депозитах в Ексімі чи варто брати до увагу суму фонду гарантування (раніше це було 200тис грн)? На яку заг суму депо орієнтуватися?
Востаннє редагувалось Tarasiy в Нед 12 лют, 2023 11:11, всього редагувалось 1 раз.
Tarasiy
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:24

Tarasiy ви помиляєтесь на рахунок рr ходу. У червні 2022 ввели ТА в Мегабанк, пізніше у банк Січ. Усім вкладникам фонд виплатив усю суму вкладів без верхньої межі. Так у кого було більше 200000 грн. (довоєнна межа фонду) - отримали усе. На днях оголосили про ТА в Форвардбанку - одночасно була заява що вкладники отримають компенсацію від фонду на усю суму вкладів. І я цій заяві вірю.
Проте тут є два інших аспекти, які варто враховувати - перший курсовий - я так розумію ви ж не гривну намагатиметесь скирдувати у банку у значних обсягах. А власники валютних вкладів при виплатах від фонду отримують свій вклад у гривні по курсу НБУ. Вкладники Меги отримали за долари гривню по 29 з копійками, вкладники Січі та Форварда по 36 з копійками. Тобто там однозначні збитки.
Інший аспект часовий - фонд строкові вклади виплачує приблизно через 1,5-2 місяця після введення в банк ТА - увесь цей час ви маєте заморожені кошти які не працюють.
І ще врахуйте такий момент - повна сума вкладів гарантується на час воєнного стану + 3 місяця після його закінчення. Після цього гарантована сума згідно чинного законодавства становитиме 600000 грн. Тобто можлива ситуація що ви покладете кошти на рік на більшу суму, війна скінчиться - банк через 3 місяці + 1 день лусне і ви отримаєте гарантовано лише 600к... Тому думайте
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 11:01

Alien Дякую) я тільки думав чи не вернуться назад на 200 тис. (через важкий стан і т.д.)- в попередні роки це був мій орієнтир.
Значить, все таки межу 200 тис. можна трішки - перейти на разі це моя "стеля" можливостей)
Tarasiy
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 11:19

  Tarasiy написав:При депозитах в Ексімі чи варто брати до увагу суму фонду гарантування (раніше це було 200тис грн)? На яку заг суму депо орієнтуватися?


эксим и до войны гарантировал всю сумму (как и ощад). точнее государство гарантировало
flex123
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 11:32

  flex123 написав:
  Tarasiy написав:При депозитах в Ексімі чи варто брати до увагу суму фонду гарантування (раніше це було 200тис грн)? На яку заг суму депо орієнтуватися?


эксим и до войны гарантировал всю сумму (как и ощад). точнее государство гарантировало

Законодавчо до вiйни гарантувався лише Ощад. Iншi держбанки (приват, ексiм, газбанк) лише мали б гарантуватись - у сiчнi 2017 року ВРУ вiдповiдний закон прийняла, втiм тодiшнiй президент його так i не пiдписав. По процедурi через певний час закон мав би набрати силу без пiдпису Президента (його мав би пiдписати Голова ВРУ у разi вiдсутностi пiдпису Президента протягом 30 днiв пiсля прийняття Закону) - втiм i цього не вiдбулося - до початку вiйни вклади у приватi, ексiмi та газбанку гарантувались лише на загальних пiдcтавах (до 200К). Наразi i ощад вже втратив "повну гарантiю" - його вклади гарантуються на загальних пiдставах.
Alien
 
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