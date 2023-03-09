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згідний, новина більше ніж дивна може в монокотіків наслухались про їх плюшки для фоп-ів і почали по своєму заманювати.. PS давно вже не мав ніяких справ із ексімом із того часу, як віза-бонус КБ програма завершилась гарні були часи, еге ж..
Це якийсь треш!!! Країна воює, банк збитковий, а винагорода топам - за межами будь-якого здорового глузду!!!
Збитковий Укрексімбанк у 2022 році заплатив членам правління майже 78 млн грн. Крім основної зарплати, ця сума включає 34 млн грн премій та 12,8 млн грн «інших виплат у грошовій формі». На наглядову раду Укрексімбанк витратив загалом 42,5 млн грн. https://minfin.com.ua/ua/2023/03/08/101989382/
V2 написав:Це якийсь треш!!! Країна воює, банк збитковий, а винагорода топам - за межами будь-якого здорового глузду!!!
Збитковий Укрексімбанк у 2022 році заплатив членам правління майже 78 млн грн. Крім основної зарплати, ця сума включає 34 млн грн премій та 12,8 млн грн «інших виплат у грошовій формі». На наглядову раду Укрексімбанк витратив загалом 42,5 млн грн. https://minfin.com.ua/ua/2023/03/08/101989382/
V2 написав:Збитковий Укрексімбанк у 2022 році заплатив членам правління майже 78 млн грн. Крім основної зарплати, ця сума включає 34 млн грн премій та 12,8 млн грн «інших виплат у грошовій формі». На наглядову раду Укрексімбанк витратив загалом 42,5 млн грн.
Але ж в підсумку вийде що все платилось законно. І за певні досягнення підтверджені KPI. І усі кошториси ще за рік передбачали ці виплати, і затверджені вони були у відповідності до усіх нормативно-правових актів. Це звичайно сумно визнавати, але в нас в багатьох сферах так. Керівництво має можливість винагороджувати один одного по показникам KPI і винагороджують. При цьому навіть для певної економії можуть скоротити частину штату, щоб частину кошторису направити на себе коханих. Як вигрести з цього болота я чесно кажучи не розумію. Повна зміна усього апарату управління аж до нижньої ланки (бо кожна ланка знає що робиться сходинкою вище і сходинкою нижче і на своєму рівні уже адаптувалась та створю собі блага відповідно наявних можливостей і якщо якась ланка чомусь зникає вона заміняться без проблем сусідньою) може призвести до повної дестабілізації організації. Замкнене коло виходить і терпіти таке не правильно і змінити існуючі системи вкрай складно.