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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Укрексiмбанк 3.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:42

Новина із вайбера
------
Є приємна новина:
розміщуйте депозит як фізична особа та отримуйте бонус, що діє для фізичних осіб-підприємців
Будемо щасливі побачити Вас у наших відділення хта надати бонус +1% по вкладах у гривнях.
Бережіть себе, а ми збережемо Ваші гроші!
P.S. А ще ми не припиняємо працювати над тим, щоб цей бонус став доступний для Вас і у мобільному застосунку.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:15

  greenozon написав:розміщуйте депозит як фізична особа та отримуйте бонус, що діє для фізичних осіб-підприємців
Будемо щасливі побачити Вас у наших відділення хта надати бонус +1% по вкладах у гривнях.

Тепер ще хтось має розшифрувати цю маячню. Вони виплачують 1% на ФОПівський рахунок? ФОПам, яких вони роками звідси вичавлювали кінськими тарифами. З таким бонусом ще їм винний лишишся.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:35

згідний, новина більше ніж дивна
може в монокотіків наслухались про їх плюшки для фоп-ів і почали по своєму заманювати..
PS давно вже не мав ніяких справ із ексімом із того часу, як віза-бонус КБ програма завершилась
гарні були часи, еге ж..
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:40

Re: Укрексiмбанк

Це якийсь треш!!!
Країна воює, банк збитковий, а винагорода топам - за межами будь-якого здорового глузду!!!

Збитковий Укрексімбанк у 2022 році заплатив членам правління майже 78 млн грн. Крім основної зарплати, ця сума включає 34 млн грн премій та 12,8 млн грн «інших виплат у грошовій формі».
На наглядову раду Укрексімбанк витратив загалом 42,5 млн грн.
https://minfin.com.ua/ua/2023/03/08/101989382/
V2
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:57

  V2 написав:Це якийсь треш!!!
Країна воює, банк збитковий, а винагорода топам - за межами будь-якого здорового глузду!!!

Збитковий Укрексімбанк у 2022 році заплатив членам правління майже 78 млн грн. Крім основної зарплати, ця сума включає 34 млн грн премій та 12,8 млн грн «інших виплат у грошовій формі».
На наглядову раду Укрексімбанк витратив загалом 42,5 млн грн.
https://minfin.com.ua/ua/2023/03/08/101989382/

Згоден, коли цю помойку вже прикриють...
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 11:17

Re: Укрексiмбанк

  V2 написав:Збитковий Укрексімбанк у 2022 році заплатив членам правління майже 78 млн грн. Крім основної зарплати, ця сума включає 34 млн грн премій та 12,8 млн грн «інших виплат у грошовій формі».
На наглядову раду Укрексімбанк витратив загалом 42,5 млн грн.

Але ж в підсумку вийде що все платилось законно. І за певні досягнення підтверджені KPI. І усі кошториси ще за рік передбачали ці виплати, і затверджені вони були у відповідності до усіх нормативно-правових актів.
Це звичайно сумно визнавати, але в нас в багатьох сферах так. Керівництво має можливість винагороджувати один одного по показникам KPI і винагороджують. При цьому навіть для певної економії можуть скоротити частину штату, щоб частину кошторису направити на себе коханих. Як вигрести з цього болота я чесно кажучи не розумію. Повна зміна усього апарату управління аж до нижньої ланки (бо кожна ланка знає що робиться сходинкою вище і сходинкою нижче і на своєму рівні уже адаптувалась та створю собі блага відповідно наявних можливостей і якщо якась ланка чомусь зникає вона заміняться без проблем сусідньою) може призвести до повної дестабілізації організації. Замкнене коло виходить і терпіти таке не правильно і змінити існуючі системи вкрай складно.
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