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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Укрексiмбанк 3.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 13:52

  Alien написав:
  V2 написав:Збитковий Укрексімбанк у 2022 році заплатив членам правління майже 78 млн грн. Крім основної зарплати, ця сума включає 34 млн грн премій та 12,8 млн грн «інших виплат у грошовій формі».
На наглядову раду Укрексімбанк витратив загалом 42,5 млн грн.

Але ж в підсумку вийде що все платилось законно. І за певні досягнення підтверджені KPI. І усі кошториси ще за рік передбачали ці виплати, і затверджені вони були у відповідності до усіх нормативно-правових актів.


Коболев это и пытается доказать :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:00

cohan
Важливо не підміняти поняття.
Коболєв виграв суд в газпрому, зробив компанію прибутковою.
Укрексім прославився останнім часом тільки видачею неринкових кредитів особам із сумнівною репутацією та нападом на журналістів ("Володя, вирубі єго"). + хронічно збитковий стан, тобто не наповнює бюджет, а витягує кошти з нього на премії своїм топам та дешеві кредити, думаю, не за просто так.
V2
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:27

  V2 написав:cohan
Важливо не підміняти поняття.
Коболєв виграв суд в газпрому, зробив компанію прибутковою.
Укрексім прославився останнім часом тільки видачею неринкових кредитів особам із сумнівною репутацією та нападом на журналістів ("Володя, вирубі єго"). + хронічно збитковий стан, тобто не наповнює бюджет, а витягує кошти з нього на премії своїм топам та дешеві кредити, думаю, не за просто так.


это все медийность
надо понимать что такое УкрЭксим и кредиты юрлицам и его место в экономике вообще

ну а с Коболевым - с виду обычная юридическая заковыка, ну а неофициально - видимо, оказался в плохой компании с рус олигархами и т.п.
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:35

Re: Укрексiмбанк

  cohan написав:видимо, оказался в плохой компании с рус олигархами


Був би вдячний, якби пояснили думку!
V2
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:49

  V2 написав:
  cohan написав:видимо, оказался в плохой компании с рус олигархами

Був би вдячний, якби пояснили думку!

на жаль, ні
там фамилия на фамилии, просто понимайте, что если в 2018-2019 премию выдали без вопросов, и позволили вывести, а сейчас появились вопросы, то вот с этим как раз и связано
юридически же ничего кроме как зацепиться за нюансы макс размера НАБУ не может
cohan
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